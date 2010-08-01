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Dünya

7 SAAT UYKUDAN AZI DA FAZLASI DA ZARAR WASHINGTON (A.A)

01 Ağustos 2010 10:27

-7 SAAT UYKUDAN AZI DA FAZLASI DA ZARAR WASHINGTON (A.A) - 01.08.2010 - ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, gece 7 saatten fazla ya da az uyumak, ülkedeki en önemli ölüm nedeni olan kalp ve damar hastalıkları riskini artırıyor. Batı Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan ve "Sleep" dergisinde yayımlanan araştırmada, şekerlemeler dahil beş saatten az uyumanın, anjin, damar rahatsızlıkları, enfarktüs veya kalp krizine yol açma şansını iki kat artırdığı görüldü. Araştırmanın daha şaşırtıcı bir sonucu olarak da 9 saatten fazla uyuyanlarda, "sihirli" rakam 7 saat uyuyanlara oranla 1.5 kat fazla kalp ve damar hastalığı riski bulunduğu tespit edildi. Araştırmaya göre, en riskli grup 60 yaşından genç ve geceleri 5 saatten az uyuyanlar. Bu kişilerde kalp damar hastalığı riski, 7 saat uyuyanlara oranla 3 kat fazla bulunuyor.  6 saat veya 8 saat uyumak ise kalp damar hastalığı riskini çok hafifçe artırıyor.

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