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Spor

7 Rus atlet cezalandırıldı

Rusya Atletizm Federasyonu, 7 üst düzey bayan sporcunun ikişer yıl men cezasına çarptırıldığını açıkladı.

20 Ekim 2008 03:00


Rusya Atletizm Federasyonu, 7 üst düzey bayan sporcunun ikişer yıl men cezasına çarptırıldığını açıkladı. Sporcuların, geçen yıl girdikleri doping testlerinde idrar örneklerini değiştirdikleri belirlendi.



Bayanlar 1500 metrede dünya şampiyonu Tatyana Tomashova'nın da arasında bulunduğu 7 Rus atlet, doping yaptıkları gerekçesiyle 2 yıl pistlerden men cezası aldı.

Rusya Atletizm Federasyonu'ndan (RAF) yapılan açıklamaya göre, Tomashova'nın yanı sıra bayanlar 1500 metre salon dünya şampiyonu Yelena Soboleva, mesafe koşucuları Yuliya Fomenko ve Svetlana Cherkasova, bayanlar disk atma Avrupa şampiyonu Darya Pishchalnikova, bayanlar çekiç atma eski dünya rekoru sahibi Gulfia Khanafeyeva ile bayanlar 5 bin metre dünya şampiyonu Olga Yegorova, 2 yıl müsabakalardan men edildi.

2003 ve 2005 yıllarında dünya şampiyonu olan Tomashova, 2006 yılında Avrupa şampiyonu olmuş, Atina 2004 Olimpiyat Oyunları'nda da gümüş madalyayı boynuna takmıştı.

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