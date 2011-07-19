-7 POLİS ZEHİRLENEREK ÖLDÜRÜLDÜ KABİL (A.A) - 19.07.2011 - Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde bir kontrol noktasında 7 polis zehirlendikten sonra vurularak öldürüldü. Vilayet sözcüsü Davud Ahmedi, polislerin dün Laşkar Gah yakınlarında bir meslektaşları tarafından öldürüldüğünü belirtti. Ahmedi, saldırganın, patlayıcı yüklü bir polis aracıyla olay yerinden kaçtığını belirtti. Laşkar Gah'ın, bu ay Afganistan güvenlik güçlerine denetimi devredilecek kentlerden biri olduğu kaydedildi. Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin sözcüsü Vahid Ömer, militanların, denetimlerinin Afganlara devredileceği 7 bölgede süreci bozmak için saldırılar düzenlediğini, ancak bu saldırıların militanların güçlü olduğu anlamına gelmediğini söyledi.