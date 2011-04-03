7 PKK'lının kimliği belli oldu

T24 - Hatay'da güvenlik güçleriyle çatışma sırasında ölen PKK'lıların kimliklerini örgüte yakın siteler duyurdu.







Hatay'ın Hassa İlçesi kırsalında 31 mart gecesi güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmada ölen yedi PKK'lının kimlikleri belli oldu. Halen Adana Adli Tıp Kurumu'nda bulunan cenazelerin yakınları tarafından alınması bekleniyor.

Cuma günü otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirilen PKK'lıların kimlik belirleme çalışmaları yapılırken, ölen kişilerin yakınları olabileceğini düşünenler de kurum önünde kalabalık oluşturdu.

İnsan Hakları Derneği Adana Şube Başkanı Aydın Sincar dün Adli Tıp önünde toplanan kalabalığa yaptığı konuşmada, ölen teröristlerin kimliklerinin ancak PKK'nın yapacağı açıklama ile belirlenebileceğini iddai etti.



İnternet siteleri açıkladı

PKK'ya yakın internet siteleri ve örgütün kimliklerle ilgili açıklamasına yer verdi. Buna göre Hatay'ın Hassa İlçesi yakılarında çıkan çatışmada ölen PKK'lılar şöyle:

1) Aydın BARAN : 1968 Diyarbakır doğumlu. 1990 yılında PKK'ya katıldı. 'Mazlum Amed' kod adını kullanıyordu.

2) Bülent DÖNER: 1977 Bitlis doğumlu. Örgüte 1994 yılında katıldı. 'Devrim Sipan' kod adını kullanıyordu.

3) Çetin KARADAĞ: 1989 Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi doğumlu. Örgüte 2006 yılında katıldı. Öorgütte 'Yılmaz Ernesto' kod adını kullanıyordu.

4) Zeki DURDU: 1982 Malatya doğumlu. Örgüte 2005 yılında katıldı. 'Rojvan' kod adını kullanıyordu.

5) Emrullah ATALMIŞ: 1980 Bitlis'in Tatvan İlçesi doğumlu. 2000 yılında örgüte katıldı, 'Kendal Kavvar' kod adını kullanıyordu.

6) Şehmus ÖZALP: 1988 Mardin doğumlu. Örgüte 2008 yılında katıldı. Örgütte 'Cigerksvın Mardin' kod adını kullanıyordu.

7) Ömer KONCA: 1986 Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi doğumlu. 2005 yılında örgüte katıldı. Örgütte 'Borak Nurhak' kod adını kullanıyordu.