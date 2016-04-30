7 oyuncusu şampiyonluk yaşayan Manchester United'ın hocasına göre takımın eksiği tecrübe!

Manchester United'ın Hollandalı teknik direktörü Louis van Gaal, bu sezon Premier League'de şampiyonluk iddialarını erken kaybetmelerinin nedeni olarak, kadrodaki tecrübe eksikliğini gösterdi. Ancak Manchester United kadrosunda bulunan 7 oyuncu daha önce Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Pazar günü lider Leicester City'yi Old Trafford'da ağırlayacakları maç öncesi açıklamalarda bulunan van Gaal, rakiplerinin kadrosunda daha önce lig şampiyonluğu kazanmış hiçbir oyuncunun bulunmadığını söyledikten sonra "Bizim de bu konuda bir sıkıntımızın olduğu gerçek" dedi.

Hollandalı menajerin bu açıklamaları toplantı salonunda bulunanlarda şaşkınlık yarattı. Zira Manchester United kadrosunda bulunan 7 oyuncu -Wayne Rooney, Michael Carrick, Antonio Valencia, Phil Jones, Chris Smalling, David de Gea, Ashley Young- daha önce Premier Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı. Bunun yanı sıra Memphis Depay, Bastian Schweinsteiger, Marouane Fellaini ve Daley Blind de diğer ülkelerde lig şampiyonluğu yaşayan oyuncular arasında yer alıyor.

Van Gaal'in yanlış değerlendirmeleri bununla sınırlı kalmadı. 2013'te şampiyon kadroda yer alan De Gea için "Hiç şampiyon olamadı" diyen 64 yaşındaki futbol adamı "Rooney ve Carrick de bu sevinci 1-2 kez yaşadı" ifadelerini kullandı. Oysa Rooney ve Carrick, kırmızı şeytanların son 5 lig şampiyonluğunda kadroda yer alıyordu.

Ligde şampiyonluk iddiasını kaybetseler de Şampiyonlar Ligi yarışının içinde bulunduklarını hatırlatan van Gaal, "Uğruna savaşacağımız şeyler hâlâ var ve savaşacağız. Umarım Leicester City'yi mağlup edeceğiz" diye konuştu.

En yakın rakibi Tottenham'ın 7 puan önünde lider durumda bulunan Leicester City, deplasmanda Manchester United'ı yenmesi durumunda tarihindeki ilk Premier Lig'i şampiyonluğunu ilan edecek.