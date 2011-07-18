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Spor

7 OYUNCU KAMPA ALINMADI İSTANBUL (A.A)

18 Temmuz 2011 00:15

-7 OYUNCU KAMPA ALINMADI İSTANBUL (A.A) - 17.07.2011 - Galatasaray'ın Almanya'da yapacağı ikinci etap kamp çalışması kadrosu açıklandı.  Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı teknik heyet, ikinci etap kamp çalışması için kadro planlamasını tamamladı. Almanya kampı kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:  ''Aykut Erçetin, Çağlar Birinci, Gökhan Zan, Ceyhun Gülselam, Aydın Yılmaz, Selçuk İnan, Johan Elmander, Arda Turan, Milan Baros, Tomas Ujfalusi, Ayhan Akman, Hakan Balta, Semih Kaya, Juan Culio, Bogdan Stancu, Yekta Kurtuluş, Emre Çolak, Sabri Sarıoğlu, Anıl Dilaver, Eray İşcan, Servet Çetin, Kazım Kazım ve Ufuk Ceylan.'' Kadroda Mustafa Sarp, Juan Pablo Pino, Mehmet Battal, Serkan Kurtuluş, Okan Derici, Musa Çağıran ve Karşıyaka'ya kiralık verilen Serdar Eylik yer almadı.  Açıklamada, Teknik Direktör Fatih Terim'in kamp kadrosunda yer vermediği futbolcularla özel bir toplantı yaptığı, konu ile ilgili bilgiyi ve düşüncelerini kendileriyle paylaştığı ifade edildi.

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