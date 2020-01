7 Ocak Pazar DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek \"Bu gün itibari ile ön tarafa 2 tane oyuncu ile görüşüyoruz ve bitirme aşamasına geldik\"

\"En azından 4-5 oyucnu ile takviye yapacağız. Gol sorunumuzu çözeceğiz\'\'

\"Bir süreç yaşadık ama inşallah 2.yarıda her şey bizim adımıza her şey daha güzel olacak bundan hiç şüphem yok.Lig bittiğinde de biz muhakkak ki ilk 10 içinde olacağız\"

\"Hep söylerim \'nasıl başladığınız çok önemli değil nasıl bitirdiğiniz çok önemlidir\'.Ben bu tür senaryoları 10-12 senedir yaşayan bir teknik adamım.Dolayısıyla Konyaspor\'un potansiyelinin ve gücünün olduğunu biliyorum\"

\"Yeni bir başlangıç yeni bir heyecan gerekiyordu.Konyaspor bu heyecanı ve coşkuyu yaşayabileceğim camialardan biriydi.2 aylık sürede de bunu hisseden yaşayan ve veren bir adamım.Buradaki hedefim daha yeni başladı\"

\"İngiltere bence doğru bir seçim.Fiziksel anlamda da Cenk\'i destekleyen bir lig.Everton da ihtiyacı olduğu bir oyuncuyu aldı.Ümit ederim ki oradaki uyum sürecini çok çabuk bir şekilde atlatır.Hem ülke adına, hem kulüp adına hem gelecek nesillerdeki Türk oyuncular adına önemli bir misyon üstlendi.O olgunluğu da var zaten, benim ümidim ve beklentim başarılı olması ki bunu yapabilecek hem karakter olgunluğu var, hem de yetenekleri var\"

\"Ben iyi futbolcuya karşı değilim,muhakkak ki iyi futbolcular ülkemize gelmeli,kalitemize katkı sağlamalı, bu rekabetin içerisinde olmalı. Ama yabancının da buraya gelebilmesi için ülke federasyonunun bazı kriterler koyması gerektiğinine inanıyorum\"

\"Ben mesela; Lucescu çok sevdiğimiz,değer verdiğimiz bir teknik adam ama Türk Milli takımının başında Türk antrenör olmalı. Benim düşüncem bu\"

\"Biz maalesef kendi içimizde bu kavgadan bir türlü arınamadığımız için turnuvalarda sadece seyirci olabiliyoruz\"

\"Bütün başarılarda Türk teknik adamlar var\"

(ÖZEL) Kayserisporlu Deniz Türüç: \"Bizim adımıza çok iyi bir ilk yarı oldu. Daha önemli olan çok iyi bir futbol ortaya koyuyoruz\"

\"Kendimizi ilk 8\'de görmek istiyoruz. Ligi ilk 8\'de bitirmek istiyoruz\"

\"Ben şu an Kayserispor\'dayım. Kayserispor\'da mutluyum. Şu an hiçbir kulübü düşünmüyorum\"

\"Cenk Tosun\'u tebrik etmek istiyorum. Gerçekten müthiş bir futbolcu. Yabancı kuralı benim için önemli değil, şu an daha o kural geçmediği için benim için bir önemi yok. Şu anı yaşıyoruz, 2-3 sene sonra ne olacağını bilemeyiz\"

(ÖZEL) Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Bulut: “Başarmak için disiplin şart”

\"Başakşehir’dekine yakın bir model uyguluyoruz\"

\"Vizyonum ligde kalıcı olup üzerine koyarak gidebilmek\"

\"Disiplinli çalışmayı yapamıyoruz\"

\"En kısa sürede transferlerin kadromuza katılmasını umuyorum

GALATASARAY KAMP İÇİN ANTALYA\'DA TOPLANACAK

19.00 Sezonun ikinci yarısı öncesinde hazırlıklarını Antalya\'nın Belek beldesindeki bir otelde gerçekleştirecek olan Sarı-kırmızılar, Türk Hava Yolları\'na ait özel bir uçuşla İstanbul Atatürk Havalimanı\'ndan Antalya\'ya hareket edecek

Yurt dışından gelecek olan oyuncular ise kafileye Antalya\'da katılacak

20.00 Takımın Antalya\'ya gelişi

BEŞİKTAŞ

11:00 Günün ilk çalışması gerçekleştirilecek.

13:30 Siyah-beyazlılar barbekü partisinde bir araya gelecek.

16:00 Antalya Agora AVM Kartal Yuvası, Başkan Fikret Orman\'ın da yer alacağı törenle açılacak.

18:00 Akşam idmanı ile gün tamamlanacak.

FENERBAHÇE

10.00 Sarı-lacivertlilerin Antalya kampı sürecek.

12.00 Martin Skrtel basın toplantısında konuşacak

18.00 FB U21 takımı, Serik Belediyespor ile hazırlık maçı oynayacak

TRABZONSPOR

11.00-18.00 Bordo-mavili ekip çalışmalarını sürdürecek

BURSASPOR

10.00 Yeşil-beyazlı ekip çalışmalarını sürdürecek

Ertugrul Ersoy basın toplantısı düzenleyecek

2017-2018 SEZONU MHK KIŞ SEMİNERİ SONA ERECEK

Süper Lig Hakemleri, Süper Lig Yardımcı Hakemleri, Kadın FIFA Hakemleri ve Kadın FIFA Yardımcı Hakemleri\'nin katıldığı 2017-2018 Sezonu Kış Semineri sona erecek.

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ

13.00 Darüşşafaka-Yeşilgiresun Belediyespor (Volkswagen Arena)

15.15 Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes (Şahinbey)

17.00 Galatasaray Odeabank-Banvit (Sinan Erdem)

19.30 Fenerbahçe Doğuş-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

16.30 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Abdullah Gül Üniversitesi (Edip Buran)

16.30 Yakın Doğu Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)

VOLEYBOL

-EFELER LİGİ-

14.00 İnegöl Bld. - Halkbank

17.00 Afyon Bld. Yüntaş - İstanbul BBSK

-VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ-

14:00 Seramiksan - Çanakkale Bld.

15:00 İlbank - Beşiktaş

17:30 Eczacıbaşı VitrA - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.

14:00 Fenerbahçe - Bursa B.Şehir Bld.

19:00 VakıfBank - Halkbank

HENTBOL

15.00 A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2019 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 5. grup dördüncü maçında Hollanda ile deplasmanda karşılaşacak