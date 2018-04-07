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Spor

7 Nisan Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 13

07 Nisan 2018 12:19

SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 Kardemir Karabükspor - Antalyaspor  
16.00 Trabzonspor - Kayserispor  
19.00 Beşiktaş - Göztepe

17.00 Beşiktaş-Göztepe maçı öncesi polis haftası kapsamında \'Şöhretler Maçı\' yapılacak. Maçta Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da yer alacak.

FENERBAHÇE
- Sarı lacivertliler, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

GALATASARAY
11.00 Gençlerbirliği maçının hazırlıkları devam edecek.
14.00-16.00 Galatasaray\'ın efsane futbolcusu Cevad Prekazi, Galatasaray Stadyum Müzesi\'nde bulunan Müze Store\'da taraftarlarla buluşacak.

TRABZONSPOR
10.00 Bordo-mavililerin Olağanüstü Kongresi Hayri Gür Spor Salonu\'nda başlayacak.

SPOR TOTO 1. LİG
13.00 BB Erzurumspor - Gazişehir Gaziantep FK  
13.00 Gaziantepspor - Adanaspor  
15.00 Adana Demirspor - Manisaspor  
15.00 MKE Ankaragücü - Giresunspor  

BASKETBOL
-Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi-
13.00 Eskişehir Basket - Demir İnşaat Büyükçekmece
15.15 Banvit - Sakarya BŞB Basketbol
17.00 Galatasaray Odeabank - Tofaş
20.15 Fenerbahçe Doğuş - Trabzonspor

-Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi-
14.00 Adana ASKİ - Yakın Doğu Üniversitesi
14.00 Beşiktaş - Hatay BŞB
14.00 OGM Orman Gençlik - AGÜ Spor
16.00 İstanbul Üniversitesi - Botaş

VOLEYBOL
-Efeler Ligi-
13.00 Ziraat Bankası - Maliye Piyango
16.00 Halkbank - Arkas Spor

-Avrupa Şampiyonası Erkekler-
16.00 Belarus - Türkiye (U18 Final / Çekya - Zlin)

GÜREŞ
U 23 Kadınlar Türkiye Güreş Şempiyonası Alanya\'da başlayacak.

JUDO
Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından 2013 yılından itibaren faaliyet programına dahil edilen Antalya Grand Prix müsabakaları devam edecek.

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