7 Nisan Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG

13.30 Kardemir Karabükspor - Antalyaspor

16.00 Trabzonspor - Kayserispor

19.00 Beşiktaş - Göztepe

17.00 Beşiktaş-Göztepe maçı öncesi polis haftası kapsamında \'Şöhretler Maçı\' yapılacak. Maçta Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da yer alacak.

FENERBAHÇE

- Sarı lacivertliler, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

GALATASARAY

11.00 Gençlerbirliği maçının hazırlıkları devam edecek.

14.00-16.00 Galatasaray\'ın efsane futbolcusu Cevad Prekazi, Galatasaray Stadyum Müzesi\'nde bulunan Müze Store\'da taraftarlarla buluşacak.

TRABZONSPOR

10.00 Bordo-mavililerin Olağanüstü Kongresi Hayri Gür Spor Salonu\'nda başlayacak.

SPOR TOTO 1. LİG

13.00 BB Erzurumspor - Gazişehir Gaziantep FK

13.00 Gaziantepspor - Adanaspor

15.00 Adana Demirspor - Manisaspor

15.00 MKE Ankaragücü - Giresunspor

BASKETBOL

-Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi-

13.00 Eskişehir Basket - Demir İnşaat Büyükçekmece

15.15 Banvit - Sakarya BŞB Basketbol

17.00 Galatasaray Odeabank - Tofaş

20.15 Fenerbahçe Doğuş - Trabzonspor

-Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi-

14.00 Adana ASKİ - Yakın Doğu Üniversitesi

14.00 Beşiktaş - Hatay BŞB

14.00 OGM Orman Gençlik - AGÜ Spor

16.00 İstanbul Üniversitesi - Botaş

VOLEYBOL

-Efeler Ligi-

13.00 Ziraat Bankası - Maliye Piyango

16.00 Halkbank - Arkas Spor

-Avrupa Şampiyonası Erkekler-

16.00 Belarus - Türkiye (U18 Final / Çekya - Zlin)

GÜREŞ

U 23 Kadınlar Türkiye Güreş Şempiyonası Alanya\'da başlayacak.

JUDO

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından 2013 yılından itibaren faaliyet programına dahil edilen Antalya Grand Prix müsabakaları devam edecek.