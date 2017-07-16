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7 milyon doları soyulan firma; parayı bulmaya yardım edenlere 1 milyon lira verecek

Silahlı soyguncular araçtaki 7 milyon doları alarak kayıplara karıştı

16 Temmuz 2017 16:41

Kuzey Irak'a ihracat yapan firmaların paraları Türkiye'ye getirilirken soyulan kurye firmasının sahipleri, paranın bulunmasına yardımcı olan kişi ve kişilere 1 milyon lira ödül vereceklerini açıkladı.

Türkiye'den Kuzey Irak'a ihracat yapan firmalarin Irak'taki alacaklarını dolar olarak Türkiye'ye sınır kapısından yasal yollardan getiren kurye firmasına ait araç, 2 Temmuz'da silahlı soyguna uğradı. Silahlı soyguncular araçtaki önce 7 milyon dolar daha sonra ise 8,5 milyon doların olduğu açıklanan paralarla kaçtı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, bugüne kadar yürütülen operasyonlarda sadece çalınan paranın 230 bin doları bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan yaklaşık 15 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, firma sahibi Yusuf Avil sosyal medya hesabından paranın bulunması için 1 milyon TL ödül vereceğini açıkladı.

Avil'in sosyal medyadan paylaştığı ödül ile ilgili mesajı şöyle:

"2 Temmuz 2017 tarihinde Habur Sınır kapısında ülkeye giriş yapan ihracat firmalarına ait paraları taşıyan kurye aracı kimliği belirsiz şahıslar tarafından gasp edilmiştir. Bu şahışlar veya çalınan para hakkında sonuca ulaştıracak nitelikle bilgi sahibi olanlar 155, 156 ya da irtibat numaramı arayarak ihbar etmeleri karşılığında kimliği kesinlikle gizli kalacak şekilde 1.000.000 TL (1 milyon) ile ödüllendirilecektir.

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