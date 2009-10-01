7 milyar $ kaybetti ama hala dünyanın en zengin

Forbes dergisi, en zengin 400 Amerikalının listesini yayımladı. Son 16 yılın en zengin Amerikalısı Bill Gates son bir yılda 7 milyar dolar kaybetmesine rağmen listenin başında yer alıyor.



Forbes dergisi, en zengin 400 Amerikalının listesini yayımladı. ABD'nin en zengin 400 kişinin toplam servetinde büyük bir düşüş gözlendiğine dikkati çeken dergi, listenin başında 50 milyar dolarlık servetiyle, dev yazılım şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i gösterdi.



Listenin ikinci sırasında, 40 milyar dolarlık servetiyle yatırımcı iş adamı Warren Buffett yer aldı. Üçüncü sıra ise, 27 milyar dolarla Oracle şirketinin kurucusu Lawrance Ellison'a verildi.



Dergi, en zengin 400 Amerikalının son bir yıl içinde 300 milyar dolar kaybettiğini ve en çok kaybeden iş adamının, 10 milyar dolarla Warren Buffett olduğunu yazdı.



Derginin verdiği rakamlara göre son 16 yılın en zengin Amerikalısı olan Bill Gates de son bir yılda 7 milyar dolar kaybetti.



Listenin ilk 10 sırasında yer alan isimler ve servetleri şöyle:



1. Bill Gates (Microsoft) 50 milyar dolar

2. Warren Buffett (Berkshire Hathaway) 40 milyar dolar

3. Lawrence Ellison (Oracle) 27 milyar dolar

4. Christy Walton and family (Wal-Mart) 21,5 milyar dolar

5. Jim C. Walton (Wal-Mart) 19,6 milyar dolar

6. Alice Walton (Wal-Mart) 19,3 milyar dolar

7. S Robson Walton (Wal-Mart) 19 milyar dolar

8. Michael Bloomberg (Bloomberg LP) 17,5 milyar dolar

9. Charles Koch (Koch Industries) 16 milyar dolar

10. David Koch (Koch Industries) 16 milyar dolar