7 Mayıs Pazartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Beşiktaş - Kayserispor
20.00 Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor
SPOR TOTO 1. LİG
19.00 Ankaragücü - Adana Demirspor
FENERBAHÇE
14.45 Üst üste dördüncü kez Final Four oynamaya hak kazanan Fenerbahçe Doğuş, basın mensuplarıyla bir araya gelecek.
Asbaşkan Ozan Balaban, Başantrenör Zeljko Obradovic, Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu ve Luigi Datome\'nin katılımıyla da basın toplantısı düzenlenecek. (Ülker Spor)
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİNE DOĞRU
Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe\'nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesi iki takım da çalışmalarına başlayacak.
AVRUPA ŞAMPİYONU VAKIFBANK YURDA DÖNÜYOR
11.15 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi\'nde üst üste 2\'nci kez şampiyon olan VakıfBank Voleybol Takımı, Bükreş\'ten İstanbul\'a dönecek.
GÜREŞ
Serbest Güreş Milli Takımı yurda dönecek.