-7 KÖY VE 1 BELDEDE TARIM REFORMU ANKARA (A.A) - 05.10.2010 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine 7 köy ve 1 belde ''uygulama alanı'' olarak belirlendi. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, tarım reformu çerçevesinde Ağrı iline bağlı Eleşkirt ilçesi Çiftepınar Beldesi, Bingöl'e bağlı Çayağzı, Güveçli, Kılçadır, Ormanardı Köyü, Diyarbakır'a bağlı Silvan İlçesi Güçlü, Sağlık, Ormandışı Köyleri ''uygulama alanı'' olarak belirlendi.