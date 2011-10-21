7 korucu neden yerinde yoktu?



T24 - Çukurca'daki saldırıyla ilgili bir iddia gündeme geldi. Çatışmaya katılan askerler, korucuların mevzilerini bıraktığını, telsize ve telefonlara yanıt vermediklerini anlattı.











Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde yaşanan PKK saldırısıyla ilgili vahim bir iddia ortaya atıldı. Çukurca’nın girişinde bulunan Jandarma Karakolu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik saldırının yapıldığı Kale Tepe noktasındaki mevzilerde olması gereken yedi korucunun ne telsiz anonsuna ne de cep telefonu aramalarına çatışma boyunca yanıt verdikleri ileri sürüldü. Çatışmaya katılan erler de bu bilgiyi doğrularken, “Normalde olmaları gereken yerde değillerdi. Sonradan öğrendik ki, korucular mevzilerini iki gün önce terk edip daha yukarıda olan askeri üs bölgelerine çekilmişler” dediler.





Radikal gazetesinde yer alan habere göre, Çukurca ilçesi’nin girişinde bulunan ve çatışmada 3 şehit verilen Jandarma Karakolu’na girdi. Saldırının izlerini hala taşıyan karakolda askerlerin yattığı bölüme isabet eden roket atar mermiler nedeniyle askerlerin koğuşlarının tamamen yandığı görülüyor. Binada yüzlerce mermi izi bulunuyor.



PKK’nın saldırıyı gerçekleştirdiği kritik noktalardan birisi Kale Tepe noktasıydı. PKK’lıların şehrin merkezinin sol tarafında yer alan boşaltılmış eski taş evlerin bulunduğu noktanın 20 metre yukarısındaki korucu mevzilerinden yoğun olarak saldırıya geçtikleri öğrenildi. Saldırıdan iki gün önce korucuların bu mevzileri boşaltıp daha yukarıda bulunan askeri noktalara konuşlandıkları ifade ediliyor.







‘Telsizle ulaşamadık’





Ortaya atılan vahim iddia ise, bu noktadan saldırıya gelen PKK’lıların korucuların mevzilerini boşalttıklarını daha önceden öğrendikleri ve direkt korucu noktalarına mevzilenerek saldırıyı gerçekleştirdikleri yönünde.



Çatışmaya giren bir jandarma uzman çavuş ile bir er, Radikal’e saldırı gecesini şöyle anlattı: “Biz Kırmızı Tepe adı verilen üs bölgesindeydik. Çatışma başladığında ‘Kirpi’ adı verilen zırhlı personel taşıyıcıya binerek ilçe merkezine indik. Karakolun etrafını saran teröristler uzun namlulu silahlarla ateş etmeye başladı. Bu sırada bir komutanımız, Kale Tepe adı verilen üs bölgesindeki koruculara telsizden çatışmaya girmeleri talimatını verdi. Telsizle yapılan çağrıya koruculardan yanıt gelmedi.





Bunun üzerine komutanımız koruculara telefonla ulaşmaya çalıştı ama yanıt vermediler. Bu esnada korucuların bulunduğu mevzilerden karakola yoğun bir ateş açıldığını gördük. Bize gelen ilk bilgiye göre, mevzilerden ateş açanların terörist değil, korucu olduğuydu. Fakat daha sonra öğrendik ki, korucular iki gün önce kendi mevzilerini bırakıp yukarıda bulunan üs bölgesine geçmişler.”









