7 Koronavirüs vakası tespit edildi, Pekin'de kısmi karantina kararı alındı

T24 Dış Haberler

Çin'in başkenti Pekin'de birkaç Koronavirüs vakası tespit edilmesinin ardından şehirde kısmı karantina kararı alındı.

Şehirde çarşamba günü 6'sı Daxing bölgesinde olmak üzere 7 yeni Koronavirüs vakası tespit edildi. Yeni karara göre Daxing bölgesinde yaşayan 1.6 milyon kişi, özel izin almadıkları veya negatif Koronavirüs test sonucu sunmadıkları sürece Pekin'den çıkamayacak.

Bölge yönetimi, 50 kişiden fazla kalabalıkların yasaklandığını duyururken düğün ve cenazelerin ertelenmesini tavsiye etti.

Yeni tespit edilen vakalardan sonra ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencileri de bir süre evden eğitim görecek.