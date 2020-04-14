'7. Koğuştaki Mucize' filmini izleyen Neymar: Çocuklar gibi ağladım

PSG'nin dünyaca ünlü Brezilyalı yıldızı Neymar'dan sürpriz "7. Koğuştaki Mucize" paylaşımı geldi. Yıldız futbolcu, filmi izlerken hüngür hüngür ağladı.

PSG forması giyen Brezilyalı yıldız Neymar, yeni tip Koronavirüs nedeniyle vaktini Brezilya'daki evinde geçiriyor. Antrenmanlarını aksatmayan Neymar, kalan zamanında da dizi ve film izliyor.



28 yaşındaki Neymar son olarak, dijital içerik platformu Netflix'te Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi.Netflix'te yayınlandıktan sonra tüm dünyada büyük beğeni kazanan ve birçok ünlü ismi ağlatan 7. Koğuştaki Mucize, Neymar'ı da ağlatmayı başardı.

"Çocuklar gibi ağladım"

Neymar, Instagram'dan yaptığı paylaşımda filmi çok beğendiğini söylerken, "Çocuğu olanlar benim bu filmi izledikten sonraki duygularımı daha iyi anlar. Çok güzel film, izlerken çocuklar gibi ağladım" ifadelerini kullandı.



Türkiye'de geçen yıl vizyona giren başrollerini Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongur'un oynadığı 7. Koğuştaki Mucize, 5 milyonun üstünde gişe rakamına ulaşmıştı.