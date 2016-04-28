7 kişiyi kurtaran köpek halsizlikten öldü

Ekvador’da meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazından depremzedeleri kurtarma çalışmalarına katılan köpek yorgunluktan öldü.

4 yaşındaki Labrador cinsi beyaz bir köpek olan ‘Dayko’, Ekvador’da Pedernales bölgesindeki yıkıntıların altında günlerce çalıştıktan ve 7 kişinin bulunmasını sağladıktan sonra uzun çalışma saatleri, susuzluk ve aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybetti. Ibara Bölgesi İtfaiyesi yıllardır birlikte çalıştığı Dayko’nun fotoğraflarını Facebook sayfalarında yayınlayarak duygu yüklü bir veda yazısı paylaştı. Yazıda “Koku alma duyusu ve karizmasıyla yıllardır hepimizi etkileyen ve bizden biri olan Dayko’yu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz” denildi. Ekvador’da 16 Nisan’da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde 650 kişinin hayatına kaybetmiş ve 12 binden fazla kişi yaralanmıştı.