-7 KİŞİNİN YANARAK ÖLDÜĞÜ KAZA ŞANLIURFA (A.A) - 20.09.2010 - Malatya'nın Akçadağ ilçesi yakınlarındaki kazada hayatını kaybeden gelin Hedibe Ordulu'nun (Eren) cenazesi, Şanlıurfa'da toprağa verildi. Eren ailesi tarafından Malatya'dan Şanlıurfa'ya getirilen Hedibe Ordulu'nun cenazesi, Miskinler Camisinde kılınan cenaze namazının ardından, vatandaşların omuzlarında Harrankapı Mezarlığına götürülerek defnedildi. Cenaze namazına kazada hayatını kaybeden genç kızın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bir yakınlarının vasıtasıyla tanıştığı Şanlıurfalı Hedibe Eren ile 17 Eylül Cuma günü nikah kıyan ve aile içinde yapılan törenin ardından gelini Samsun'a getiren damat Hüseyin Ordulu ve ailesini taşıyan minibüs dün Malatya Tavşantepe mevkisinde elektrik direğine çarptıktan sonra devrilmiş, yanmaya başlayan araçta, aralarında damat ve gelinin de bulunduğu 7 kişi olay yerinde yanarak ölmüştü.