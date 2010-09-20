T24 LogoT24 Logo
Gündem

7 KİŞİNİN YANARAK ÖLDÜĞÜ KAZA ŞANLIURFA (A.A)

20 Eylül 2010 17:11

-7 KİŞİNİN YANARAK ÖLDÜĞÜ KAZA ŞANLIURFA (A.A) - 20.09.2010 - Malatya'nın Akçadağ ilçesi yakınlarındaki kazada hayatını kaybeden gelin Hedibe Ordulu'nun (Eren) cenazesi, Şanlıurfa'da toprağa verildi. Eren ailesi tarafından Malatya'dan Şanlıurfa'ya getirilen Hedibe Ordulu'nun cenazesi, Miskinler Camisinde kılınan cenaze namazının ardından, vatandaşların omuzlarında Harrankapı Mezarlığına götürülerek defnedildi. Cenaze namazına kazada hayatını kaybeden genç kızın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bir yakınlarının vasıtasıyla tanıştığı Şanlıurfalı Hedibe Eren ile 17 Eylül Cuma günü nikah kıyan ve aile içinde yapılan törenin ardından gelini Samsun'a getiren damat Hüseyin Ordulu ve ailesini taşıyan minibüs dün Malatya Tavşantepe mevkisinde elektrik direğine çarptıktan sonra devrilmiş, yanmaya başlayan araçta, aralarında damat ve gelinin de bulunduğu 7 kişi olay yerinde yanarak ölmüştü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24