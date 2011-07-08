-7 KİŞİNİN KATİL ZANLISINA POLİS KUŞATMASI CHICAGO (A.A) - 08.07.2011 - ABD'nin Michigan eyalet polisi büyük bir takibin ardından, beş kadın, bir erkek ve bir çocuğu öldürdüğünden kuşkulanılan bir kişinin yerini bulmayı başardı ve saklandığı evde kuşattı. Polis, Büyük Göller bölgesindeki Grand Rapids'de evde kıstırdığı 34 yaşındaki Rodrick Shonte Dantzler'in rehin tuttuğu 53 yaşındaki bir kadını serbest bıraktığını, bir kişiyi ise alıkoymaya devam ettiğini belirtti. Zanlının silahlı ve tehlikeli olduğunu söyleyen polis, şüphelinin ele geçirilmesi için tüm olanaklarını seferber ettiklerini kaydetti. Yerel medyadaki haberlere göre, Dantzler'in ailesi, kısa süre önce cezaevinden tahliye olan zanlının psikolojik sorunları bulunduğunu söyledi.