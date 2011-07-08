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Dünya

7 KİŞİNİN KATİL ZANLISI İNTİHAR ETTİ CHICAGO (A.A)

08 Temmuz 2011 11:37

-7 KİŞİNİN KATİL ZANLISI İNTİHAR ETTİ CHICAGO (A.A) - 08.07.2011 - ABD'de yedi kişinin katil zanlısı, polisin büyük takibin ardından sıkıştırdığı evde intihar etti. Polis, beş kadın, bir erkek ve bir çocuğu öldürmekten sorumlu tutulan 34 yaşındaki Rodrick Shonte Dantzler'in rehineleri serbest bırakması için telefonla yapılan pazarlık sırasında intihar ettiğini belirtti. Cesetlerin bulunmasının ardından tüm eyalet polisi ve helikopterlerin de dahil olduğu bir insan avı başlatan Michigan polisi, sonunda zanlıyı Büyük Göller bölgesinde, kişisel bağlantılarının olduğu iki evde sıkıştırmıştı. Yerel medyadaki haberlere göre, Dantzler'in ailesi, kısa süre önce cezaevinden tahliye olan zanlının psikolojik sorunları bulunduğunu söyledi.

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