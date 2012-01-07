-7 kişi tutuklandı İSTANBUL (A.A) - 07.01.2012 - Danıştay saldırısındaki delillerin karartıldığı iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, OYAK genel müdür yardımcıları ile teknisyenlerin de aralarında bulunduğu 9 kişiden 7'si, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş tarafından ifadeleri alınan 9 kişiden, 8'i tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkemeye çıkarılan 8 kişiden biri mahkemece serbest bırakılırken, 7'si tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi. Bu arada adliye dışında bekleyen sanık yakınları, tutuklanan 7 kişi cezaevine gönderilirken gözyaşlarını tutamadı.