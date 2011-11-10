-7 kişi öldü 23 kişi yaralı kurtarıldı ANKARA (A.A) - 10.11.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'ın Edremit ilçesi merkezli 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından, enkazdan 23 kişinin yaralı kurtarıldığını, 7 kişinin ise öldüğünü bildirdi. AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, bölgeye 16 askeri, 3 THY kargo ve 3 yolcu uçağı olmak üzere toplam 22 uçak ile arama-kurtarma ve sağlık personeli sevkıyatına başlandığı kaydedildi. İlk belirlemelere göre 25 binada hasar meydana geldiği belirtilen açıklamada, 104'ü sivil toplum kuruluş mensubu olmak üzerek toplam 783 arama-kurtarma personeli, 38 UMKE ekibi, 8 arama köpeği, 54 iş makinesi ve araç, 11 ambulans, 986 çadır ve 5 bin 280 battaniyenin bölgeye gönderildiği ifade edildi. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, yıkılan Aslan Otel'in enkazında incelemede bulundu.