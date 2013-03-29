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Spor

7 kişi, Mersinli futbolcu Yattara'ya 'Buradan gideceksin' diye saldırdı

Mersin İdman Yurdu taraftarı olduğu ileri sürülen 7 kişi, futbolcu Yattara'ya saldırarak "Buradan gideceksin" dedi

29 Mart 2013 14:54

Mersin İdman Yurdu’nun Gineli futbolcusu İbrahima Yattara, “Buradan gideceksin başka yolu yok” diyen 7 kişi tarafından darp edilerek otomobiline el konulmak istendi.

Yattara, Toroslar Polis Merkezi’ne giderek, bazı kulüp yöneticileri ve 7 kişiden  şikayetçi oldu. Yattara’ya saldıranların Mersin İdman Yurdu taraftarı oldukları öne sürüldü. 

İbrahima Yattara, dün sabah saatlerinde takımın tesislerinde tek başına idman yapmaya başladı. Tesislere gelen 7 kişi, Yattara’ya sözlü olarak sataşmaya başladı. Yattara’yla laf dalaşına giren 7 kişi, idmanı yarıda kesen ve otomobiline binmek isteyen Yattara’ya saldırdı. Darp edilen Yattara’nın Hyundai otomobiline el konulmak istendi. Darp edilen Yattara, polisi arayarak şikayetçi oldu. Daha sonra da Toroslar Polis Merkezi’ne gitti ve ifade verdi.  Kendisini darp eden 7 kişiden şikayetçi olması üzerine, 7 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler de karakola getirildi, sorgularına başlandı.

İddiaya göre; Yattara, teknik heyet tarafından kadro dışı bırakıldı. Kulüp, her gün idmana katılması için de noterden ihtarname çekti. Saldırganlar, Yattara’ya,”Buradan gideceksin başka yolu yok” diyerek saldırdı.  Yattara, kendisine saldıran 7 kişi ve bazı kulüp yöneticilerinden şikayetçi oldu.

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