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7 kıraathaneyi soydular, muhabbet kuşunu da çaldılar

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Derince, Körfez ve İzmit ilçelerinde 7 kıraathaneye girerek televizyon, çay, şeker ve 'şakir' adlı muhabbet kuşunu da çalan 2 kişi bir lokantada yemek yerken yakalandı

23 Ekim 2018 18:15

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Derince, Körfez ve İzmit ilçelerinde 7 kıraathaneye girerek televizyon, çay, şeker ve \'şakir\' adlı muhabbet kuşunu da çalan 2 kişi bir lokantada yemek yerken yakalandı.
13 - 21 Ekim tarihleri arasında Kocaeli\'nin Derince, Körfez ve İzmit ilçelerinde 7 kıraathaneye giren hırsızlar yaklaşık 5 bin TL değerinde madeni para, 6 adet televizyon, şeker, çay, elektronik cihazlar ve bir de \'Şakir\' isimli muhabbet kuşunu çaldı. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek daha önce hırsızlık suçundan sabıkaları olan M.T.(30) ve E.T.\'nin (30) kimliklerini tespit etti. Polis, M.T. ve E.T.\'yi Derince Denizciler Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada yemek yerken yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüphelinin çaldığı televizyonlar ve muhabbet kuşu da ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. M.T. ve E.T. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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