7 kez idam cezası verilen Bahçelievler katliamı hükümlüleri tahliye oldu!

Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi, "3. Yargı Paketi" olarak bilinen yasal düzenleme doğrultusunda, "Bahçelievler katliamı" davasının hükümlülerinden Bünyamin Adanalı ve Ünal Osmanağaoğlu hakkındaki cezanın infazının durdurulmasına karar verdi

Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi , “3. Yargı Paketi” olarak bilinen yasal düzenleme doğrultusunda, “Bahçelievler katliamı” davasının hükümlülerinden Bünyamin Adanalı ve Ünal Osmanağaoğlu hakkındaki cezanın infazının durdurulmasına karar verdi. Kararın ardından iki hükümlü akşam saatlerinde cezaevinden ayrıldı.

“6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun”un yürürlüğe girmesinin ardından, halen cezaevinde hükümlü olarak bulunan Adanalı ve Osmanağaoğlu'nun avukatları, müvekkilleri hakkındaki cezanın infazının durdurulması için Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi 'ne başvurdu.

Başvuruyla ilgili duruşmaya Adanalı'nın avukatı Yalçın Kasaroğlu, Osmanağaoğlu'nun avukatı Mustafa Ekinci ile bütün müştekilerin avukatları Nezahat Gündoğmuş ve Erşen Sansal katıldı. Kasaroğlu ve Ekinci, müvekkillerinin 14 yıldır cezaevinde bulunduklarını belirterek, 6352 sayılı Yasa'nın lehe hükümlerinden yararlandırılmalarını istedi.

Avukat Ekinci, müvekkilinin Bahçelievler katliamı davasında 7 kez idam cezasına çarptırıldığını belirterek, “oysa benzer davalarda 7 kişi ölürken, bir tek cezaya hükmedildiğini” söyledi. “Öcalan bile tek bir ceza aldı” diyen Ekinci, “Bu yasal düzenlemenin bu dosya için çıkarıldığı doğru. Bu haksızlığın giderilmesi için 6352 sayılı Yasa'nın geçici 3. maddesi konuldu. Bu doğrultuda infazın durdurulmasına karar verilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Müşteki avukatlarından Sansal ise önce 7'şer kez idam cezasına çarptırılan sanıklar hakkındaki cezanın, 2002'de çıkan ve lehlerine olan 4771 sayılı Yasa'ya uyarlandığını ve cezalarının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrildiğini anlattı. Sansal, bir kez lehlerine uyarlama yapıldığı gerekçesiyle, sanıkların yeni düzenlemeden yararlanamayacağını savundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki cezaların infazlarının durdurulmasına karar verildiğini açıklayarak, duruşmaya son verdi.

Bünyamin Adanalı cezaevinden çıktı

Kararın ardından davanın hükümlülerinden Bünyamin Adanalı, hükümlü bulunduğu Çanakkale'deki ceza evinden tahliye edildi.

Ceza evi önünde kardeşi Hasan Adanalı tarafından karşılanan Bünyamin Adanalı, daha sonra polis aracıyla Çanakkale Askerlik Şubesi Başkanlığı'na getirildi. Adanalı, yapılan askerlik yoklamasının ardından şubeden ayrıldı.

Ünal Osmanağaoğlu’un MHP’liler karşıladı

Diğer hükümlü Ünal Osmanağaoğlu ise akşam saatlerinde Balıkesir’in Bandırma İlçesi’ndeki M Tipi Cezaevi’nden tahliye edildi.

Nakil aracıyla cezaevi dışına çıkarılan Osmanağaoğlu, 3 kilometre sonra kent girişindeki bir market önünde indirildi. Osmanağaoğlu burada kendisini bekleyen MHP Balıkesir İl Başkanı Mehmet Duran, İl Başkan Yardımcısı Hüsnü Uçar ve Bandırma İlçe Başkanı Kerim Karahan Erkul ve arkadaşları tarafından karşılandı.

Şapka takan Osmanağaoğlu daha sonra özel bir otomobile binerek ilçeden ayrıldı.

‘Bahçelievler Katliamı’ olayı

9 Ekim 1978 tarihinde meydana gelen olayda 7 Türkiye İşçi Parti’li öğrenci Ankara ’nın Bahçelievler semtindeki evleri basılarak öldürüldü. Bahçelievler Katliamı davasından yargılanan, Haluk Kırcı, Ünal Osmanağaoğlu, Bünyamin Adanalı, 7’şer kez ölüm cezasına mahkûm edilmişler, ölüm cezalarının kaldırılması üzerine bu cezaları ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çevrilmişti. Sanıklardan Ercüment Gedikli ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış, diğer sanıklar Mahmut Korkmaz, Duran Demirkıran ve Ömer Yavuz Hacıömeroğlu ise çeşitli cezalara mahkûm edilmişlerdi. Sanık İbrahim Çiftçi ise, Ankara Cumhuriyet Savcısı Doğan Öz’ün öldürülmesi olayından, Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi’nde 4 kez ölüm cezasına çarptırıldıktan sonra beraat etmiş, bu beraat kararına paralel olarak ‘Bahçelievler Katliamı’ davasında da beraat etmişti.