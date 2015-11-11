7 kentte elektrik kesintisi yaşanacak

Adana, Burdur, Isparta, Osmaniye, Hatay, Mersin ve Antalya'nın bazı semtlerine cuma günü elektrik verilemeyecek.

BURDUR: Burdur Merkez:10:00-17:00 Karakent, İlyas, Cimbilli, Yaylabeli, Kavacık, Örencik, Elden, Ulupınar, Başmakcı ve bu hattan enerji alan özel trafolar



Bucak: 10:00-17:00 Keçili Köyü ile bu hattan enerji alan özel trafolar etkilenecek



Kemer:10:00-16:00 Hacıköy Mevkiinde bulunan özel trafolar



ISPARTA: Şarkikaraağaç: 09:30-12:00 Çavundur Köyü ile bu hattan enerji alan diğer özel trafolu müşteriler



OSMANİYE: Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacak.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 13 Kasım Cuma günü, Düziçi İlçesi İrfanlı Mahallesi 70 Evler 1 nolu çıkmaz sokak, 70 Evler 2 nolu çıkmaz Sokak, 70 Evler 3 nolu çıkmaz Sokak ve Okan Sokak’a 09:00-14:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Karagedik Köyü Uzundere Mahallesi’ne 09:00-14:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.



HATAY: Hatay’ın Antakya, Defne, Altınözü, Kırıkhan, Hassa, Dörtyol ve Arsuz ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacak.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 13 Kasım Cuma günü, Antakya İlçesi Cumhuriyet ve Cebrail Mahallelerine 01:00-5:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Defne İlçesi Harbiye Esenbulak, Aşağı Okçular ve Bostancık Mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Altınözü İlçesi Yolağzı, Fatikli ve Yenişehir Mahallelerine 09:00-17:00saatleri arasında Bakım çalışması nedeniyle, Kırıkhan İlçesi 408 Evler Mahallesi’ne 08:00-12:00 saatleri arasında, Barbaros Mahallesi’ne 12:00-16:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Hassa İlçesi Ardıçlı Banı Evleri Mahallesi’ne 09:00-12:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Arsuz İlçesi Aşağı ve Yukarı Kepirce Mahallelerine 08:30-16:30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Dörtyol İlçesi Kışlalar Mahallesi Atatürk Caddesi’ne 07:30-16:30 saatleri arasında, Kışlalar Mahallesi Günal Sokak’a 07:30-16:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.



MERSİN: Mersin’in Aydıncık, Çamlıyayla, Silifke ve Tarsus ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacak.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 13 Kasım Cuma günü, Aydıncık İlçesi Cumhuriyet Mahallesi’ne 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Çamlıyayla İlçesi Kale Mahallesi’ne 10:00-14:00 saatleri arasında, Cumayakası Mahallesi’ne 09:30-16:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Silifke İlçesi Nasrullah Mahallesi, Yenisu Mahallesi, Sabak Mahallesi ve Gündüzler Mahallesi’ne 09:00-17:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Tarsus İlçesi Çayboyu Mahallesi’ne 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Yenice Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı, Elvan, Gazi, Anıt, İnönü Çörçil ve Hanımeli Sokaklara 09:30-13:30 saatleri arasında, Arıklı Mahallesi, Günyurdu Mahallesi, Avadan Mahallesi, Özlüce Mahallesi, Kütüklü Mahallesi, Topçu Mahallesi ve Tepeçaylak Mahallesi’ne 10:00-13:00 saatleri arasında, Gaziler Mahallesi Atatürk Bulvarı, Profesör Doktor Ahmet Zeki Velidi Togan Caddesi, 1872 Sokak, 1874 Sokak, 1862 Sokak, 1870 Sokak, 1835 Sokak, 1866 Sokak, 1868 Sokak ve 1833 Sokak ile Yeni Mahalle 4032 Sokak’a 11:00-15:00 saatleri arasında, Altaylılar Mahallesi Orhun Caddesi, 0245 Sokak, 0236 Sokak, 0238 Sokak, 0240 Sokak, 0242 Sokak, 0244 Sokak, 0243 Sokak, 0270 Sokak ve 0272 Sokak’a 15:00-16:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.



ADANA: Adana’nın Ceyhan, Karataş, Seyhan, Pozantı, Sarıçam, Tufanbeyli ve Kozan ilçelerinde cuma günü elektrik kesintisi uygulanacak.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 13 Kasım Cuma günü, Ceyhan İlçesi Mercimek Mahallesi’ne 09:00-15:30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Karataş İlçesi Kemaliye Mahallesi Gecekondu mevkisine 09:00-17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Seyhan İlçesi Reşatbey Mahallesi 62006, 62007 ve 62008 Sokaklar ile Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Türkkuşu Caddesi, Ordu Caddesi ve Fuzuli Caddesi’ne 09:00-14:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Pozantı İlçesi Akçatekir Mahallesi Üçoluk Mücahitler Caddesi’ne 08:30-12:00 saatleri arasında, Akçatekir Mahallesi Üçoluk Mücahitler Caddesi’ne 13:00-16:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Sarıçam İlçesi Karlık Mahallesi’ne 09:00-11:00 saatleri arasında, Boztepe ve Çamlıca Mahallelerine 11:00-13:00 saatleri arasında, Boztepe ve Cihadiye Mahallelerine 13:00-15:00 saatleri arasında, Kızılkaş ve Kargakekeç Mahallelerine 15:00-17:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi’ne 09:00-15:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Ceyhan İlçesi Burhaniye Mahallesi’ne 09:00-12:00 saatleri arasında, İsali ve Durhasandede Mahallelerine 13:30-16:30 saatleri arasında hat tadilatı çalışması nedeniyle, Tufanbeyli İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Kızıltepe Caddesi’ne 12:00-13:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle, Kozan İlçesi Çukurören, Işıklı, Arslanlı ve Hamam Mahallelerine 05:00-07:00 saatleri arasında, Ayvalı ve Sokutaş Mahallelerine 05:00-07:00 saatleri arasında, Dikilitaş Mahallesi’ne 08:30-16:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.





ANTALYA: Akdeniz EDAŞ, Antalya ve ilçelerinde yapılacak tesis çalışmaları sebebiyle 13 Kasım tarihinde bazı bölgelere elektrik verilemeyeceği bildirdi.



Antalya Kent merkezi ve ilçelerinde uygulanacak kesintiler ve saatleri şu şekilde bildirildi.



Muratpaşa: 00:30-06:30 Çaybaşı, Meydan, Demircikara, Tarım, Kızıltoprak Mahalleleri



Kepez:08:30-17:30 Çamlıca Mahallesinin bir kısmı ile Altınova, Düden, Menderes, Orta, Zeytinlik ve Baraj mahalleleri etkilenecek



Kumluca: 08:00-16:00 Sarıcasu ve Ortaköy Mahalleleri



Kumluca: 09:00-18:00 Salur, Kavak, Hızırkahya, Belen Mahalleleri



Elmalı:08:30-17:30 Kızılpınar ve Çalpınar mahalleleri



Korkuteli: 09:00-16:00 Başpınar Mahallesi TR1 Civarı AG-OG Enerji kesintisi yapılacak olup özel trafolu müşteriler telefon baz istasyonları etkilenecek