7. kattan 'düşen' Ebru Cizdam'ın Özgür Aydoğan tarafından sürüklendiği görüntüler ortaya çıktı

İstanbul, Beşiktaş'ta bulunan lüks otelin 7'inci katından 'düşerek' hayatını kaybeden Ebru Cizdam ve tutuklu bulunan imam nikâhlı eşi Özgür Aydoğan'ın otel görüntüleri ortaya çıktı. Otelin 7'nci katında bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre Özgür Aydoğan'ın, Ebru Cizdam'la kavga ettiği ve genç kadının kaçtığı görüldü. Odaya giren Aydoğan'ın daha sonra oteldeki odadan çıkarak kadını zorla odaya soktuğu belirlendi.

Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde geçen haftalarda meydana gelen olayda gıda ve inşaat firması sahibi olduğu öğrenilen Ebru Cizdam, otelin çatısından aşağı 'düşerek' hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra başlatılan soruşturmada Ebru Cizdam'la olay anında aynı odada olan 26 yıllık imam nikâhlı eşi Özgür Aydoğan gözaltına alınarak eşinin otelden aşağıya attığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. İstanbul Emniyeti'nde ifadesi alınan Özgür Aydoğan, eşiyle birlikte Almanya'da yaşadıklarını ve iki çocukları bulunduğunu söyledi. Özgür Aydoğan'ın 25 Şubat 2022 tarihinde ticaret ve turistik gezi amaçlı Türkiye'ye geldiklerini, bir gün önce olayın meydana geldiği otele yerleştiklerini söyledi. Olay gecesi otele yakın bir barda alkol aldıklarını söyleyen Özgür Aydoğan, eşinin alkolün etkisiyle barda olay çıkardığını, bu nedenle saat 01.00 sıralarında otele geri döndüklerini iddia etti. Odalarına çıktıklarında eşinin biraz hava alacağını söyleyerek terasa çıktığını anlatan Özgür Aydoğan, "Onu merak ettim. Terasa baktığımda göremedim. Daha sonra onun çatıya çıktığını fark ettim. Onu indirmeye çalıştım. Ancak başarılı olamadım. Aşağı düştü" dediği öğrenildi.

Öte yandan olay gecesi yaşananlara ilişkin güvelik kamerası ortaya çıktı. Sabah gazetesinin haberine göre; Özgür Aydoğan ve Ebru Cizdam'ın olay günü 00:56'da 7'inci katta bulunan odalarına çıktığı görünüyor.

Görüntülerde çiftin tartıştığı, Özgür Aydoğan'ın eşini yerde sürüklediği, ardından da genç kadının eşinden kurtularak kaçtığı kayıtlara geçiyor.

Görüntülere göre yaklaşık 3 dakika boyunca otel odası önünde cebinde bir şeyler aradığı belirlenen Özgür Aydoğan bir süre sonra odaya giriş yapıyor. Ardından odadan çıkış yaparak eşinin kaçtığı alana gittiği görülüyor.

Daha sonra eşini iki eliyle tutmuş şekilde konakladıkları odaya girdikleri görülüyor.