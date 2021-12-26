7. kattan düşen 2 çocuk yaşamını yitirdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın 7. katından düşen kuzen oldukları belirtilen iki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi Lale Caddesi'ndeki 10 katlı apartmanın 7. katındaki evlerinde İrem Su Pezuk (11) ile kuzeni Zehra Gül Pezuk (10), henüz belirlenemeyen nedenle dengelerini kaybederek pencereden düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan kuzenler, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan İrem Su Pezuk'un ailesinin 2 ay önce binaya taşındığı öğrenildi.