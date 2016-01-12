7 katliam, 537 ölüm, 7 yayın yasağı!

Sultanahmet’te en az 10 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın üzerinden birkaç saat geçmeden yayın yasağı getirildi. 28 Aralık 2011’de Roboski Katliamı’nda 34 köylünün hayatını kaybetmesinden beri Türkiye’nin yaşadığı ve 537 kişinin hayatını kaybettiği 7 katliamda yayın yasağı getirilmiş oldu. 537 insanın hayatını kaybettiği olayların hiçbirisinde siyasilerden istifa

Sendika8’in derlemesine göre yayın yasağı getirilen katliamlar şöyle:

Roboski Katliamı

28 Aralık 2011 günü saat 21.39 ila 22.24 arasında, Türkiye ordusu Irak sınırında kaçakçılık yapan bir grubun üzerine dört adet bomba bıraktı. Grupta 38 erkek ve çocukla en az 50 katır bulunuyordu. Katırlar petrol ve sigara taşıyordu. Sadece dört kişi hayatta kalabildi. Ölenlerden 19’u henüz reşit bile değildi.Tayyip Erdoğan TSK’ya ve hava kuvvetlerine teşekkür etti. Yayın yasağı getirildi.



Reyhanlı Katliamı

11 Mayıs 2013 Reyhanlı İlçe merkezinde iki bombalı aracın patlatılmasıyla, 54 kişinin öldüğü, 146 kişinin yaralandığı korkunç olay, Türkiye’de yapılan en büyük terör saldırısı olarak kayıtlara geçti. Yayın yasağı getirildi.

Soma Faciası

13 Mayıs 2014'te Türkiye'nin Manisa ilinin Soma ilçesindeki kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle 301 madencinin ölümüyle sonuçlan madencilik kazası, Türkiye Cumhuriyet’inin en çok can kaybı ile sonuçlanan “iş kazası” olarak kayıtlara geçti. Yayın yasağı getirildi.

Diyarbakır Katliamı

HDP'nin Diyarbakır mitinginde Demirtaş'ın konuşmasından önce iki ayrı patlama meydana geldi. Patlama 5 HDP’li hayatını kaybetti, 400’den fazla kişi yaralandı. Yayın yasağı getirildi

Suruç Katliamı

Şanlıurfa Suruç İlçesi'ndeki Amara Kültür Merkezi önünde patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 32 kişi öldü, 100'ün üzerinde vatandaş yaralandı. Patlama, IŞİD ile bağlantılı olduğu düşünülen canlı bombanın intihar saldırısıyla gerçekleşti.Yayın yasağı getirildi.

Ankara Katliamı

Ankara’da “Emek, Barış ve Demokrasi” mitingine yönelik çifte bombalı saldırıda en az 100 kişi yaşamını yitirdi. Saldırının ardından polisler alana gaz bombası attı. Ambulansların geçişi bir süre engellendi. Ülke genelinde üç günlük yas ilan edilirken emek örgütleri de iki günlük genel grev yapılacağını duyurdu. Türkiye’nin birçok ilinde sokağa çıkılırken bazı illerde polis saldırıları yaşandı.

Sultanahmet Saldırısı

Sultanahmet Meydanı'nda saat 10:20 sıralarında gerçekleştirilen canlı bomba saldırısında resmi rakamlara göre en az 10 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Başbakan Ahmet Davutoğlu saldıraya ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerinin tamamının yabancı uyruklu olduğunu belirterek, saldırının yabancı uyruklu IŞİD militanı tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.