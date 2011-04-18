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7 KATLI BİNADA GÖÇÜK TEHLİKESİ DİYARBAKIR (A.A)

18 Nisan 2011 21:51

-7 KATLI BİNADA GÖÇÜK TEHLİKESİ DİYARBAKIR (A.A) - 18.04.2011 - Diyarbakır'da 7 katlı bir bina çökme tehlikesine karşı boşaltıldı.  Edinilen bilgiye göre, Bağlar ilçesi Sento Caddesi üzerindeki 23 Kasım 2010 günü kalorifer kazanında patlama meydana gelen Veysel Apartmanı'nın bitişiğinde 7 katlı Tekin Apartmanı'nın bir kolonunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama, bazı duvarlarında ise çatlaklar oluştu.  Bina sakinlerinin durumu Bağlar Belediyesine bildirmesi üzerine uzman ekipler, binada yaptığı ilk inceleme sonucunda boşaltılmasını kararlaştırdı.  Bu karar üzerine 28 dairenin bulunduğu bina çökme ihtimaline karşı belediye, sivil savunma ekipleri ve polis nezaretinde boşaltıldı.  Bina çevresindeki cadde ve sokaklarda güvenlik şeridi oluşturuldu. Bina sakinlerinin bekleyişi sürüyor.

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