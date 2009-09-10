7 kadın işçinin ölümünde 2 tutuklama

İstanbul Bağcılar’da Pameks Tekstil’de çalışan 7 kadının işe gelmek için bindikleri servis, dün sel sularında kalmıştı. Tek kapısı olan servisten çıkmayı başaramayan 7 kadın, işyerlerinin önünde yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili olarak Pameks Tekstil'in şirket sahibi Cevdet Karahasanoğlu, şirketin idari amiri Seyit Göncük ve şoför Mehmet Oğuz gözaltına alındı.

Sorguları tamamlanan 3 kişi, Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.



Bu kişilerden Karahasanoğlu ve Göncük "taksirle adam öldürmeye sebebiyet vermek"ten tutuklandı.