7 kadın işçi minibüste sıkışarak can verdi!







İstanbul'da yaşanan sel felaketinde, tekstil işçilerini taşıyan "yük" minibüsünde 7 kadın boğularak can verdi.

Yük taşımak için üretilen, ancak personel servisine dönüştürülen minibüste pencere bulunmadığı, aracın sürgülü kapısının da sel sırasında açılamadığı belirlendi. Kadın işçilerin yük bölümünde pencere olmadığı için tehlikeyi fark edemedikleri, suların ani yükselmesi yüzünden yardım alamadıkları öğrenildi.



Kapalı kasa minibüsteki tekstil işçisi 10 kadın, bir anda sürüklenmeye başlayan araçtan inmeye çalışırken sel sularına kapıldı. Kadınlardan 3’ü ekiplerce kurtarıldı, diğerleri sele kapılarak kayboldu. 7 kadının cesedine bir süre sonra ulaşıldı.



Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili inceleme başlatılırken, minibüs şoförü gözaltına alındı.









