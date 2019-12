7 isim kabine dışı kaldı, 6 yeni isim hükümete katıldı

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki 61. hükümeti onayladı. Başbakan Erdoğan, 4'ü başbakan yardımcılığı görevinde bulunan 25 bakandan oluşan kabinesini açıkladı. Nimet Çubukçu, Vecdi Gönül, Selma Aliye Kavaf, Faruk Nafız Özak, Mustafa Demir, Mehmet Aydın ve Meclis Başkanı seçilen Cemil Çiçek yeni hükümette yer almazken, Suat Kılıç, Bekir Bozdağ, Fatma Şahin, İdris Naim Şahin, İsmet Yılmaz ve Erdoğan Bayraktar kabineye giren yeni isimler oldu. Ali Babacan, Beşir Atalay, Binali Yıldırım ve Recep Akdağ Başbakan Erdoğan’ın kurduğu 58., 59. ve 60. hükümetlerden sonra ve 61. hükümette de bakan olarak görev alan isimler oldu.



Erdoğan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayının ardından Başbakanlık Yeni Bina'da yeni kabine üyelerini düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı. Cumhurbaşkanı'nın kabine üyelerine ilişkin onay metnini okuyan Erdoğan, sırasıyla Başbakan Yardımcıları ve icracı bakanları açıkladı. Yeni kabinede 6 yeni isim yer alırken, 3 bakanın da görev yeri değişti. Başbakan Erdoğan yeni oluşumun hayırlı olmasını dilediğini belirterek Bakanlar Kurulu'nun ilk toplantısının yarın saat 11.00'de gerçekleştirileceğini açıkladı.



Erdoğan kabinede yapılan değişikliklere ilişkin "Geçen dönem kalfalık dönemini çıkarmış dönemini başarıyla sürdürmüş olan arkadaşlarımız değiştirmemizin anlamı yok. Bunun dışında olan arkadaşlarımız da hizmetleri oldu. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum" değerlendirmesini yaptı. Erdoğan ustalık dönemi diye nitelendirdikleri bu dönemde performansı çok yüksek bir 4 yıl olacağının altını çizerek bakanlara da gözdağı verdi. Erdoğan, "Bu süreçte çok yoğun bir çalışma ve performans olacak. Bu performansı ortaya koyabilen arkadaşlarımla devam edeceğiz. Gerektiğinde bizler yine bu kabine içerisinde değişiklikler yapabiliriz. Bütün mesele neticeye bakacağız. Çok başarılı neticeler almak zorundayız. Zira ustalık döneminin bereketli geçmesi lazım. 6 arkadaşımız yeni, 3 arkadaşımın da görev yerlerinin değişikliği demek neredeyse kabinenin yarısına yakın bir değişim demektir. O bakımdan bu sıradan bir olay değil" dedi.





'Milli Birlik Projesi Atalay'a emanet'





Erdoğan Başbakan Yardımcılarının görev dağılımına ilişkin basın mensuplarının bir sorusu üzerine ise Bülent Arınç'ın görevlerine ilaveler olabileceğini bunun yanında mevcut görevine devam edeceğini söyledi. Bekir Bozdağ'ın ise bir önceki kabinede Diyanet İşleri Başkanlığı, TİKA ve Türk Dünyası ile ilişkiler ayrıca Alevi açılımı konularında görev alan Devlet Bakanı Faruk Çelik'in yerine getirildiğini kaydeden Erdoğan bazı görevler ilave etme durumu olabileceğini söyledi. Başbakan Yardımcılarını "Bu arkadaşlarımız hepsi de inandığım güvendiğim gayretli çalışkan alanlarında başarılı arkadaşlar. Onlarla beraber bu süreci devam ettireceğiz" sözleriyle destekleyen Erdoğan, İçişleri eski Bakanı yeni kabinede Başbakan Yardımcısı görevine getirilen Beşir Atalay'la ilgili ise, "Başbakan yardımcılarından bir tanesi benim adıma Terörle Mücadele Yüksek Kurulu'na başkanlık ediyordu. Yine aynı şekilde şu anda bütün detaylarını belirlemedim ama Beşir Atalay bey bu göreve aynen başkanlık edecek. Milli birlik ve Kardeşlik Projemizle ilgili süreci yürütecek. Bunun yanında İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan Güvenlik Müsteşarlığı'nı buraya bağlayacağız" dedi.



Erdoğan, daha önce Cemil Çiçek'in yürüttüğü Hükümet Sözcülüğü görevine getirilecek olan ismin ise yarın yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklanacağını kaydetti.











İŞTE 61. HÜKÜMET BAKANLARI

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan - 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. Babasının adı Ahmet, annesinin adı Tenzile'dir. İktisatçı; Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni bitirdi. Özel sektörde müşavirlik ve üst düzey yöneticilik yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucular Kurulu üyesi oldu ve Kurucu Genel Başkanı seçildi. 22. Dönem Siirt, 23. Dönem İstanbul Milletvekili. 59. Hükümet'te Başbakanlık görevini yürüttü. 60. Hükümet'te ikinci defa Başbakanlık görevini üstlendi. İngilizce bilen Erdoğan, evli ve 4 çocuk babasıdır.













Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 25 Mayıs 1948'de Bursa'da doğdu. Babasının adı İbrahim, annesinin adı Ayşe Sevdiye'dir. Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukatlık yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu. 20, 21, 22. ve 23. Dönem Manisa Milletvekili. 22. Dönem'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak görev yaptı. 23. Dönem'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Başkanı oldu. Bu görevi esnasında, 60. Hükümet'te Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevine atandı. İyi düzeyde İngilizce bilen Arınç, evli ve 2 çocuk babasıdır.











Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 4 Nisan 1967'de Ankara'da doğdu. Babasının adı Hilmi, annesinin adı Güner'dir. İşletmeci ve Endüstri Mühendisi; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisansını Northwestern Üniversitesi Kellogg School of Management'da işletme dalında tamamladı. ABD'de finans sektörünün üst düzey yöneticilerine danışmanlık yapan özel bir şirkette çalıştı. Ankara'da ticaretle uğraştı. Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyesi oldu. 22. ve 23. Dönem Ankara Milletvekili. 58 ve 59. Hükümetlerde Devlet Bakanlığı görevini yürüttü. Avrupa Birliği ile müzakereleri yürütmek üzere Başmüzakereci olarak atandı. 60. Hükümet'te Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. Hükümette yapılan değişiklikte, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevine getirildi. Çok iyi derecede İngilizce bilen Babacan, evli ve 2 çocuk babasıdır.









Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, 1947’de Keskin’de doğdu. 1959’da Keskin Atatürk İlkokulu’nu, 1962’de Kırıkkale Ortaokulu’nu ve 1965’de Kırıkkale Lisesi’ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1970’de mezun oldu. 1971’de Avukatlık Stajını tamamladı. 1972’de burslu olarak okuduğu İçişleri Bakanlığı’nda bir süre görev yaptı. 1972’de Erzurum Atatürk Üniversitesi, İşletme Fakültesinde Sosyoloji Bilim Dalı Asistanı olarak göreve başladı. 1976’da doktorasını tamamladı. 1978-1979 yılları arasında ABD, Michigan Üniversitesinde ziyaretçi öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1983’de Sosyoloji Doçenti unvanını aldı. 1985-1992 yılları arasında, Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı, Sosyal Planlama Daire Başkanı olarak görev yaptı. 1992’de Marmara Üniversitesi Öğretim Üyeliği görevinde bulundu. 1992 sonunda, yeni kurulan Kırıkkale Üniversitesi’ne kurucu Rektör olarak atandı ve 5 yıl üniversitenin kuruluş çalışmalarını yürüttü. 1997 sonunda emekli oldu. 1998’de, Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi (ANAR)’ı kurdu ve beş yıl süreyle koordinatörlüğünü yürüttü. 2002’de Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Ankara Milletvekili seçildi. 58 ve 59. Hükümetlerde Devlet Bakanı olarak görev yaptı. Temmuz 2007 yılı genel seçimlerinde tekrar AKP’den Ankara Milletvekili seçildi. 60. Hükümet’te İçişleri Bakanı olarak görev yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 1 Nisan 1965'te Yozgat Akdağmadeni'nde doğdu. Babasının adı Mehmet Duran, annesinin adı Nuriye'dir. Avukat; Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalı'nda tamamladı. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Serbest Avukat olarak çalıştı. 22. Dönem Yozgat Milletvekili. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Bozdağ, evli ve 2 çocuk babasıdır.











Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Sadullah Ergin 1964 yılında Antakya’da doğdu. İlk ve orta öğretimini Antakya’da yaptı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilgiler Fakültesinde 1 yıl okudu. 1983 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. 1987 de mezun oldu. Askerlik görevini tamamladıktan sonra Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde 5 yıl süreyle kurum avukatı olarak çalıştı. 1995'te istifa ederek serbest avukatlığa başladı. Çeşitli dernek ve cemiyetlerde yöneticilik yaptı. 1999 yılındaki seçimlerde Hatay Merkez Belediye başkan adayı oldu. AKP'nin kurulmasıyla beraber Hatay Kurucu İl başkanı oldu. 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan Milletvekili genel seçimlerinde Hatay milletvekili olarak parlemento’ya girdi. İlk 7 ay Teşkilat başkanlığı bünyesinde Ege Bölge koordinatörlüğü yaptı. 20 Mayıs 2003 tarihinde AKP Grup Başkan vekili seçilen Ergin, 08 Ekim 2004 Tarihin de TBMM bünyesinde yapılan seçimlerde 2. kez AKP Grup Başkan vekili seçildi. Adalet Bakanı 01 Mayıs 2009 günü Başbakan tarafından açıklanan yeni kabinede Adalet Bakanı olarak yer aldı. AKP Grup Başkanvekilliği görevini de yürüten Ergin evli ve 3 çocuk Babasıdır.







Aile ve Sosyal Politika Bakanı Fatma Şahin, 1966’da Gaziantep’te doğdu. İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. Özel sektörde çeşitli firmalarda mühendis ve yönetici olarak görev yaptı. 22. Dönem Milletvekili olarak Gaziantep' ten TBMM ' ye girdi. TBMM Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu’nda ve AB Uyum Komisyonu’nda görev aldı. TBMM Töre ve Namus Cinayetleri ile Çocuklara Karşı Şiddeti Araştırma Komisyonunda görev yaptı. AKP Kadın Kollarında bir dönem teşkilattan ve bir dönem de siyasi işlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar eski bakanlarından Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan'la ilgili oluşturulan Meclis Soruşturma Komisyonunda ve Tuz Gölü Araştırma Komisyonu’nda çalıştı. AKP 2. Olağan Kongresinde Merkez Karar Yürütme Kuruluna seçildi. Evli ve 2 çocuk annesidir.

Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, 23 Nisan 1970'te Bingöl'de doğdu. Babasının adı Abdullah, annesinin adı Güler'dir. Üst Düzey Yönetici; The Baruch College of The City University of New York İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitede kamu yönetimi alanında yaptı. ABD New York'ta Turkish Link Danışmanlık, Emlak ve Tercüme Bürosunu kurdu. Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu Başkanlığına iki dönem oybirliği ile seçildi. Yurt Dışındaki Türkler Danışma Kurulu'nda görev yaptı. AKP Genel Başkanı Dış İlişkiler Danışmanlığı'nda bulundu. İstanbul Modern ve Santral Müzelerinin kurucuları arasındadır. Halen 2010 Avrupa Kültür Başkenti Girişim Grubu Başkanlığını yürütmektedir. İtalya Devlet Nişanı sahibidir. 22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili. 22. Dönem'de Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkan Yardımcısı ve Transatlantik Komitesi Başkanı oldu. Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Fransızca bilen Bağış, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, 14 Eylül 1962'de İzmit Çınarlı'da doğdu. Babasının adı İbrahim, annesinin adı Şahizer'dir. İktisatçı, Yönetici ve Yönetim Danışmanı; Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni bitirdi. Derince Belediye Başkanlığına seçilerek bu görevi yürüttü. 22. ve 23. Dönem Kocaeli Milletvekili. 60. Hükümet'te Sanayi ve Ticaret Bakanlığı görevine atandı. İngilizce bilen Ergün, evli ve 4 çocuk babasıdır.

















Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 17 Ocak 1956'da Artvin Yusufeli'nde doğdu. Babasının adı Yaşar, annesinin adı Hedise'dir. Eğitimci; Bursa Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirdi. Yıldız Üniversitesine bağlı Kocaeli İşletme Enstitüsü'nde iki yıl işletme eğitimi gördü. Lise öğretmenliği yaptı. Serbest ticaretle uğraştı. Yerel bir gazetenin sahipliğini ve köşe yazarlığını yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucular Kurulu Üyesi oldu. 21, 22. ve 23. Dönem Bursa Milletvekili. 60. Hükümet'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak atandı. Hükümette yapılan değişiklikte, Devlet Bakanlığı görevine getirildi. Arapça bilen Çelik, evli ve 4 çocuk babasıdır.









Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Trabzon'un Of İlçesi'nde doğdu. İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Anabilim Dalı'nda 'Metropol Şehirlerde Alternatif Yerleşim Bilimleri' konusunda Yüksek Lisans derecesi aldı. Bükreş Üniversitesi'nde inşaat sözleşmeleri konusunda tez hazırlayarak derece aldı. 1973-1994 yılları arasında özel sektörde 21 yıl müteahhit ve konut yapı kooperatifi yöneticisi olarak çalıştı. Vatani görevi sırasında 14 ay inşaat kontrol amiri vekili olarak görev yaptı. 1989-1999 yılları arasında İstanbul Büyükşehir ve Eminönü Belediyelerinde Belediye Meclis Üyeliği; ayrıca, 1995-1999 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi KİPTAŞ'ta 4,5 yıl Genel Müdürlük görevinde bulundu. 1 Haziran 2010 tarihinde Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi tarafından kendisine "Toplu konut alanındaki birikimi, konut üretimi konusundaki çalışmaları, gecekondu önleme, kentsel gelişim ve yenileme çalışmaları" nedeniyle Fahri Doktora unvanı verildi. Erdoğan Bayraktar evli ve 5 çocuk babasıdır.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 1959 yılında Konya/Taşkent'te doğdu. Ortaöğretimini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi ve Siyaset Bilimi bölümlerinden mezun oldu. Aynı üniversitenin Kamu Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktorasını tamamladı. 1990-1995 yılları arasında yurtdışında görev yaptıktan sonra 1996-1999 yılları arasında Marmara Üniversitesi'nde çalıştı. 1993'te doçent, 1999'da profesör oldu. Beykent Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü başkanlığını yürüttü. Büyükelçiliğe, 2003'de, dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile Başbakanı Abdullah Gül'ün ortak kararıyla layık görülen Davutoğlu, özellikle 2008’de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Türkiye adına oynadığı önemli rol başta olmak üzere, çok sayıda dış politika konusunda adından sıkça söz ettirdi. Davutoğlu'nun dış politika üzerine düşüncelerini ve tecrübelerini topladığı “Stratejik Derinlik/Türkiye'nin Uluslararası Konumu” adlı kitabının yanı sıra çok sayıda eseri bulunuyor.













Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan, 15 Kasım 1957'de Muş'ta doğdu. Babasının adı M.Salih, annesinin adı Muhlise'dir. Makine Mühendisi ve Sanayici; Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Sanayici olarak çalıştı. 1987'de Ankara Sanayi Odası'na Oda Meclisi Üyesi oldu. 1989'da Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, 1991'de Başkanvekili ve 1995'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak, 2007'ye kadar bu görevini sürdürdü. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde üç dönem Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. TOBB Ekonomi Teknoloji Üniversitesi ile Türkiye Ekonomi Araştırma Vakfı'nın Mütevelli Heyet Üyesi oldu. 23. Dönem Ankara Milletvekili. 60. Hükümet'te Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak atandı. Hükümette yapılan değişiklikte, Devlet Bakanlığı görevine getirildi. İngilizce bilen Çağlayan, evli ve iki çocuk babasıdır.







Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 3 Nisan 1962'de Yozgat Devecipınar'da doğdu. Babasının adı Eşref, annesinin adı Emine'dir. Elektrik Mühendisi; İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Kayseri Elektrik Üretim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Üyesi, Kayseri ve Civarı Elektrik TAŞ'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yaptı. 22. ve 23. Dönem Kayseri Milletvekili. 60. Hükümet'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevine atandı. İyi düzeyde İngilizce bilen Yıldız, evli ve 4 çocuk babasıdır.











Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, 23 Temmuz 1972'de Samsun'da doğdu. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Elmas'tır. Avukat, hukukçu, sarı basın kartı sahibi gazeteci ve yazar; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Dünya Radyo, Kanal 7, NTV ve Kanal D'de program yapımcısı, sunucusu, haber müdürü ve haber editörü olarak görev yaptı. 22. Dönem Samsun Milletvekili. 22. Dönem'de TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği görevinde bulundu. 23. Dönem'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyesi oldu. İngilizce bilen Kılıç, evli ve 2 çocuk babasıdır.









Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, 1 Ocak 1956'da Diyarbakır Bismil'de doğdu. Babasının adı Abdullah, annesinin adı Fehime'dir. Veteriner Hekim ve Tarım Ekonomisi Uzmanı; Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını İngiltere'de University of Aberdeen'de tarım ekonomisi alanında; doktorasını Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı. Lalahan Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürü ve Bakanlık Müşaviri olarak görev yaptı. 22. ve 23. Dönem Diyarbakır Milletvekili. 59. Hükümet'te Tarım ve Köyişleri Bakanlığı görevinde bulundu. 60. Hükümet'te yeniden Tarım ve Köyişleri Bakanı oldu. İngilizce bilen Eker, evli ve 3 çocuk babasıdır.















Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, 23 Mayıs 1952'de Rize Çayeli'nde doğdu. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Fatma'dır. Hukukçu; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Kamu hukuku alanında seminer çalışmalarına katıldı. 1976 Yılında hâkim adayı olarak İstanbul Adliyesi'nde kamu görevine başladı. Sırasıyla Çayırlı, Mihallıççık ve Kargı Hâkimliklerinde bulundu. 1984 yılı sonunda kamudan ayrıldı. İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat olarak serbest çalışmaya başladı. Çeşitli dernek, vakıf ve siyasi partilerde üye ve yönetici olarak toplumsal çalışmalar içinde yer aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu. Genel Başkan Avukatı ve Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı. 22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili. 60. Hükümette Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı oldu. Hükümette yapılan değişiklikte, Devlet Bakanlığı görevine getirildi. Yazıcı, evli ve 2 çocuk babasıdır.









İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, 1956’da Ünye’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1976 yılında mezun oldu. 1980 yılından itibaren sırasıyla Araklı, Türkeli, Ermenek, Devrekâni, Eleşkirt, Cizre ve Elmalı ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. 1989 yılında İçişleri Bakanlığı Başmüfettişliği görevini yaparken 1994 yılında eski dostu Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olmak için bu görevi bıraktı ve İstanbul Büyük şehir Belediyesi Genel sekreterliği yardımcılığı görevine geldi. 1999 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık danışmanlığı görevinin yanında Adapazarı Belediye Başkanlığı genel koordinatörlüğü görevinde bulunduktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı teftiş kurulu başkanlığı görevlerini yürüttü. Bu dönemlerde memleketi Ordu ile ilgili birçok dernek ile yine Türkistan derneklerinde ve birçok sosyal derneklerde görev aldı. AKP’de Recep Tayyip Erdoğan ile kurucu olarak bulunan İdris Naim Şahin, AKP’nin İstanbul Milletvekili oldu ve iki dönemdir vekilliğin yanı sıra AKP M.K. Y.K üyeliğini ve siyasi partilerde ikinci güç kabul edilen Genel Sekreterlik görevlerini de aralıksız bugüne kadar sürdürdü. Evli ve 6 çocuk babası olan Şahin iyi derecede de İngilizce biliyor.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, 1 Nisan 1967'de Bingöl'de doğdu. Babasının adı Kemal, annesinin adı Fatma'dır. Bürokrat; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü birincilikle bitirdi. Yüksek lisansını ABD Denver Üniversitesi uluslararası ilişkilerde; doktorasını Bilkent Üniversitesi siyaset bilimi ve kamu yönetiminde tamamladı. Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nda Planlama Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Planlama Uzmanlığına atandı. Devlet Plânlama Teşkilatı AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyeliği, Ulusal Ajans, ATAUM ve Sümerhalı'da Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. 23. Dönem Bingöl Milletvekili. 23. Dönem'de Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi ve Parlamentolararası Birlik (PAB) Türk Grubu Başkanı oldu. Bu görevi esnasında, 60. Hükümet'te Devlet Bakanlığı görevine atandı. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 1 Mart 1947'de Ordu'da doğdu. Babasının adı Nazım, annesinin adı Mürüvvet'tir. Hukukçu; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukatlık yaptı. Bosna Savaşı sırasında Bosna'ya giden Türk aydınlarına öncülük etti. Doğu Konferansı ve Yeni Siyaset Girişimi adlı sivil girişimlere çağırıcı ve kurucu olarak katıldı. Çeşitli gazete ve dergilerde yer alan çok sayıda makale ve söyleşisinin yanında iki kitabı yayınlandı. 16.(V) Dönem Ordu, 23. Dönem İstanbul Milletvekili. 60. Hükümet'te Kültür ve Turizm Bakanı oldu. İyi düzeyde İngilizce bilen Günay, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 1 Ocak 1967'de Batman Arıca'da doğdu. Babasının adı Hasan, annesinin adı Mehdiye'dir. Ekonomist; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını İngiltere'de University of Exeter'de tamamladı. ABD Büyükelçiliği'nde ve Deutsche Menkul Kıymetlerde kıdemli ekonomist olarak çalıştı. Bir süre UBS Bankası Hisse Senedi Analiz Birimi'nde görev yaptıktan sonra uluslararası finans kuruluşu Merrill Lynch'te ekonomist ve stratejist olarak çalıştı. Aynı kurumun Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesi Makroekonomik Araştırmalar Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü. 23. Dönem Gaziantep Milletvekili. 60. Hükümet'te Devlet Bakanlığı görevine atandı. Hükümette yapılan değişiklikte, Maliye Bakanlığı görevine getirildi. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Şimşek, evlidir.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, 10 Eylül 1956'da Karaman'da doğdu. Baba adı Duran Ahmet, anne adı Ayşe'dir. Öğretim Üyesi; Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Yönetimi ve Politikası Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında 1988'de Doçent, 1994'te Profesör oldu. 1993'te ABD Drexel Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak çalışmalar yaptı. Marmara Üniversitesi Orta Doğu Ülkeleri Enstitüsü'nde Müdür Yardımcılığı, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Programları'nda Başkanlık yaptı. BM Habitat II Konferansı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi koordinatörü olarak görev aldı. Beykent Üniversitesi'nde Rektör Yardımcısı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü olarak görev yaptı. Başbakanlık Başmüşavirliği ve Başbakanlık Müsteşarlığı görevini yürüttü. Beş adet kitabı ve çok sayıda makalesi yayınlandı. 23. Dönem İstanbul Milletvekili. 60. Hükümet'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine atandı. İyi düzeyde İngilizce bilen Dinçer, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, 1961 yılında Sivas’ın Gürün ilçesinde doğdu. Gürün Cumhuriyet İlkokulu ve Gürün Ortaokulu’nda öğrenim gördükten sonra İstanbul Haydarpaşa Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi (Denizcilik Yüksek Okulu) Makine Bölümü’nden 1982 yılında; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1987 yılında mezun oldu. İsveç Dünya Denizcilik Üniversitesi’nde “Gemi İşletmeleri Teknik Yönetimi” alanında ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalında iki ayrı Yüksek Lisans yaptı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk alanında Doktorasını tamamladı. Kamuda ve özel sektörde yaklaşık 20 yıl mühendis ve müşavir avukat olarak hizmet verdikten sonra 2002’de Denizcilik Müsteşarı olarak atandı. Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Anayasa’nın 114. maddesi uyarınca bağımsız olarak 2007’de Ulaştırma Bakanı oldu. Daha sonra aynı yıl içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı. Evli ve üç çocuk babası olan İsmet Yılmaz, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Yılmaz; 12 Haziran seçimlerinde Sivas’tan, AKP Milletvekili olarak seçildi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 18 Ağustos 1948'de Afyonkarahisar Şuhut'ta doğdu. Babasının adı İbrahim, annesinin adı Emine'dir. Öğretim Üyesi; İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. Doktorasını İTÜ'de tamamladı. Hollanda Delft'de araştırmalar yaptı. 1984'de doçent, 1991'de profesör oldu. İTÜ İnşaat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı, İSKİ Genel Müdürlüğü, İSTAÇ, KİPTAŞ, BİMTAŞ, HAMİDİYE, İSFALT AŞ, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanlığı, İGDAŞ'da Yönetim Kurulu Üyeliği ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptı. BEDAŞ, AYEDAŞ, TEMSAN Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulundu. Su Vakfı kurucusu ve mütevelli heyet üyesi olup, Dünya Su Konseyi guvernörüdür. 45'i yabancı dilde olmak üzere 350'nin üzerinde kitap, ilmi makale, tebliğ ve mesleki teknik raporları yayınlandı. 23. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili. 60. Hükümet'te Çevre ve Orman Bakanlığı görevini üstlendi. İyi düzeyde İngilizce bilen Eroğlu, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 Mayıs 1960'ta Erzurum'da doğdu. Babasının adı Yahya, annesinin adı Zekiye'dir. Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi; Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Aynı fakültede Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzman oldu. Bir yıl süreyle Londra'da kan hastalıkları üzerine çalıştı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde Başhekim Yardımcılığı, Satınalma Komisyonu Başkanlığı ve Tıp Dergisi Editör Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda Öğretim Üyesi olarak ders verdi. 1999'da profesör oldu. Özellikle çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında olmak üzere 100'ün üzerinde makalesi ve tebliği yayımlandı. 1996'da İstanbul Tabip Odası'ndan "Yılın Makalesi" ödülünü aldı. 22. ve 23. Dönem Erzurum Milletvekili. 58 ve 59. Hükümetlerde Sağlık Bakanlığı yaptı. 60. Hükümet'te yeniden Sağlık Bakanlığı görevine atandı. İngilizce bilen Akdağ, evli ve 6 çocuk babasıdır.

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, 1955 yılında Erzincan'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan Yıldırım, aynı bölümde yüksek lisans yaptı. Yıldırım, 1978-1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tershanesi'nde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 1990-1991 yılları arasında İsveç'te bulunan Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ne ait Dünya Denizcilik Üniversitesinde (WMU) Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi alan Yıldırım, bu eğitim sırasında toplam 6 ay İskandinav ülkeleri ve Avrupa'da çeşitli ülke limanlarında Denizcilik İdaresi Uzmanları ile birlikte kontrollerde bulundu. 1994-2000 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsleri İşletmeleri (İDO) da Genel Müdürlüğü yaptı. 1999 yılında deniz toplu taşımacılığı ve turizme katkılarından dolayı uluslararası 'Skal' kulübü tarafından verilen kalite ödülüne layık görüldü. Binali Yıldırım, evli ve üç çocuk babası. Yıldırım, İngilizce ve Fransızca biliyor.