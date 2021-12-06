7 işçinin yaşamını yitirdiği Hendek davasında gerginlik yaşandı; aileler için kapıya ambulans getirildi

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikası patlamasına ilişkin davanın 6. duruşması Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Sanıklar Hasan Ali Velioğlu ve Yaşar Coşkun SEGBİS ile duruşmaya katılıyor. Hendek davasında savcı mütalaasını açıkladı. Tüm sanıkların "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçlamasıyla cezalandırılmasını talep eden savcı, sanıklar Hasan Ali Velioğlu ve Yaşar Coşkun’un tutukluluğunun devamını istedi.

Sanıklar Yaşar Coşkun müdafii Av. Abdullah Tekneci: Geçen duruşma kurduğunuz karar üzerine bilirkişi heyeti dosyaya rapor sundu. Raporda çelişkiler olduğuna dikkat çeken Sosyal Haklar Derneği, yazılı savunma için süre istedi.

Sanık Hasan Ali Velioğlu müdafii avukat Aydın Günaydın, yeni keşif ve bilirkişi incelemesi talep ettiklerini söyledi. Sanık Yaşar Coşkun müdafii avukat Asena Aslan Burak bilirkişi raporuna itirazlarını duruşma salonuna getirdiği maket üzerinden sundu.

Sanık Yaşar Coşkun müdafii avukat Abdürrahim Burak sanıkların yapmadıkları sütreler (koruma duvarı) ile ilgili olarak bölgede 'doğal sütreler' olduğunu söyledi.

Sanık müdafiilerinin bilirkişi raporuna itirazda bulunma ve yazılı beyanda bulunma talepleri, keşif ve yeni bir rapor hazırlanmasına ilişkin talepleri mahkeme tarafından reddedildi.

Avukat Can Atalay, "2014 tarihli Yargıtay Kararı'na ve mütalaanızdaki gerekçelere rağmen bilinçli taksirden ceza istemeniz akıl almaz. Bize göre,patlayıcı oranı ne olursa olsun, patlamanın başlangıç yeri neresi olursa olsun, işçiler ölürse ölsünler mantığıyla çalıştırılmıştır." dedi.

Sanık Yaşar Coşkun müdafii Av. Abdürrahim Burak, " Sunduğumuz uzman raporu heyetçe dikkate alınmadan reddedilmiş, savcılık okumadan mütalaasını bildirmiştir. Bu bizim temyiz gerekçemiz olacaktır." açıklamasını yaptı.

Sanık Ali Rıza Ergenç müdafii Av Mehmet Mangıroğlu da "Tevsii tahkikat ve makul bir süre talebimiz var." dedi.

Sanık Yaşar Coşkun müdafii Av Asena Aslan Burak şunları söyledi:

Savcılığın mütalaasına karşı beyanda bulunmak üzere 3 aydan az olmamak üzere süre istiyoruz. Sanık Yaşar Coşkun müdafii Av Abdullah Tekneci'nin sözleri nedeniyle salonda gerginlik yaşandı.

Hendek Katliamı'nda kardeşini yitiren Hatun Göktepe sağlık problemi yaşadı. Göktepe, "Benim kardeşim beş parçaydı beş..." dedi.

Sanık müdafiileri katılan vekillerinin üzerine yürüdü. Avukat Atalay, "Bunu tutanağa alacak mısınız?" diye sordu. Duruşmaya ara verildi.

Aranın ardından Abdullah Tekneci, "Biz sizden tahliye istiyoruz. Bu adam çıksın işlerini toplasın. Sonrasında cezası kesinleşince gelir paşa paşa yatar" diye konuştu. Avukat Asena Aslan Burak, "Aradan önce burada gözaltı yapılmalıydı." düşüncesini dile getirdi.