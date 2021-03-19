7 işçinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada bir tutuklu sanık tahliye edildi

Sakarya Hendek'te 7 işçinin hayatını kaybettiği, 128 kişinin yaralandığı Büyük Coşkunlar havai fişek fabrikası patlaması davasında mahkeme İş Güvenliği Uzmanı Aslı Bozgurt'un tahliyesine karar verdi.

Evrensel'de yer alan habere göre, Sakarya Hendek'te 7 işçinin hayatını kaybettiği, 128 kişinin yaralandığı Büyük Coşkunlar havai fişek fabrikası patlaması davasının ikinci duruşmasının 5. gününde mahkeme ara kararını açıkladı. 5’i tutuklu olan 7 sanık hakkında mahkeme tutuklu sanıklardan İş Güvenliği Uzmanı Aslı Bozgurt'un tahliyesine karar verdi. Mahkeme Yaşar Coşkun, Hasan Ali Velioğlu, Asiye Angın ve Erşan Öztürk'ün tutukluluğuna devam kararı verdi. Tutuksuz sanık Ali Rıza Ergenç Coşkun hakkında ise yurt dışı yasağı ve imza kararı bulunuyor. Mahkeme duruşmayı 10 Haziran Perşembe günü saat 10.00’a erteledi.

Tutuklu sanıklar; patron Yaşar Coşkun, fabrikadaki en yetkili üçüncü kişi olduğu belirtilen tutuklu sanık Hasan Ali Velioğlu, Genel Ustabaşı Erşan Öztürk, Sorumlu Mesul Müdür Kimyager Asiye Angın, İş Güvenliği Uzmanı Aslı Bozgurt. Tutuksuz iki sanık; Sorumlu Müdür Ahmet Çağırıcı ve patron Yaşar Çoşkun'un babası Ali Rıza Ergenç Coşkun.

Avukatlar sanıkların "bilinçli taksir"den değil "olası kasıt"tan yargılanması gerektiğini ve sanıkların tutukluluk halinin devamını ve tutuksuz sanık Ali Rıza Coşkun'un da tutuklu yargılanmasını talep ediyordu.