7 işçinin hayatını kaybettiği maden göçüğünde sorumlu yok!

Maden Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube Başkanı Doğan Hatun, Şırnak'ta önceki gün (17 Ekim 2017) 7 işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan maden göçüğünün yaşandığı ocağın 2013'ten beri 'kaçak' olarak devam ettirildiğini söyleyerek, "Enerji Bakanlığı’nın, ‘işletme, iş güvenliği ve riski barındırdığı için MİGEM tarafından 2013’te faaliyeti durdurulmuş bir sahadır’ dediği şirketin, aslında 2017’de TKİ ocakları çalıştırması için söz konusu şirkete tekrar ihaleyle vermiştir" dedi.

"Kazayı önleyici tedbirlerin alınmadığı ocakta adeta kazaya davetiye çıkarıldığı görülmektedir" diyen Hatun, "Üretilen kömürün yasal yollardan farklı alanlarda kullanılmak üzere ve yetkililerin bilgisi dahilinde satışa sunulduğu gerçeği orta yerde durmaktadır" ifade edildi.

Şırnak ile Cizre arasında, Cudi Dağı eteklerindeki kömür ocakları bölgesinde bulunan 3 nolu açık kömür ocağında,17 Ekim 2017'de saat 15.00 sıralarında yaşanan göçükte 7 işçi yaşamını yitirmişti. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı olayın ertesi günü göçükle ilgili soruşturma başlattı. Firma sahibi ve iki çalışanı gözaltına alındı.

Cumhuriyet'te yer alan haber aynen şöyle:

Bölgedeki kömür ocaklarının, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca 2013’te kapatıldığı, Şırnak Valiliği’nin de 2014’te çıkardığı genelgeyle, güvenlik önlemleri yetersiz olduğundan bölgede kömür çıkarılmasını yasakladığı ortaya çıktı. Bu kararlara rağmen faaliyetlerini sürdüren kömür ocaklarında 4 yılda meydana gelen kaza ve göçüklerde 18 işçi öldü, 11 işçi yaralandı.

Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platformu adına basın açıklaması yapan Maden Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube Başkanı Doğan Hatun, aynı yerde 2014’ün Haziran ayında 15 günde 5 işçinin iş kazalarında yaşamını yitirdiğine dikkat çekti. Türkiye Kömür İşletmeleri’nin (TKİ) Şırnak’ta kendine ait kömür ruhsatlarını 2002’de yüzde 5 rödevans karşılığında Şırnak İl Özel İdaresi’ne devretttiğini, 2007 yılında Şırnak İl Özel İdaresi’nin de bunu yüzde 20 rödevans ve yüzde 3.5’lik ortaklık karşılığında Geliş Madencilik’e devrettiğini, Geliş Madencilik’in de 2013’ten itibaren ruhsatlar üzerindeki haklarını Global Enerji’ye devrettiğini belirten Hatun, “Enerji Bakanlığı’nın, ‘işletme, iş güvenliği ve riski barındırdığı için MİGEM tarafından 2013’te faaliyeti durdurulmuş bir sahadır’ dediği şirketin, aslında 2017’de TKİ ocakları çalıştırması için söz konusu şirkete tekrar ihaleyle vermiştir. Bu ihalenin sonucunda da 2505 (S:16399) ruhsat numarasına sahip şirketin Standart Teknoloji AŞ / Kaan İş Makinaları AŞ ve Acar İnşaat AŞ ortak girişimcilere devrettiği, odamızca saptanmıştır” dedi.

"Kitabına uydurdular"

2013’te kapatılan maden ocaklarının, kaçak devam ettiğini yerel kaynaklardan öğrendiklerini söyleyen Hatun, “ 2017 ruhsat yenilenmesinden sonra da ocakları kaçak çalıştıranlar işlerine devam edip resmi prosedürler kaçağa uydurulmuştur” diye konuştu.

"İhmal facia getirdi"

7 işçinin yaşamını yitirdiği madende teknik proje kapsamında çalışma yürütülmediğini belirten Hatun, “İşçilerin mola esnasında üzerlerine yukarıdan bir kaya parçasının düşmesi sonucu bilinen elim kaza olmuştur. Sahaya bakıldığında kazayı önlemek amaçlı palya, basamak ve şevlerin olmadığı, uyarı levhaları bulunmadığı, yanaşma bariyerlerinin konulmadığı dolayısıyla kazayı önleyici tedbirlerin alınmadığı adeta kazaya davetiye çıkarıldığı görülmektedir” diye konuştu.

"Kömür sosyal yardım"

Bu ocaklarda kaçak olarak üretilen tonlarca kömürün TKİ kantarından geçirilip tuğla, çimento fabrikalarına ve çevre illerde yakıt olarak kullanılmak üzere satıldığını, Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na (SYV) verildiğinin söylendiğini vurguladı. Hatun, “Üretilen kömürün yasal yollardan farklı alanlarda kullanılmak üzere ve yetkililerin bilgisi dahilinde satışa sunulduğu gerçeği orta yerde durmaktadır” dedi.