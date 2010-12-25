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7 İLDEKİ ''GACO'' OPERASYONU: 28 TUTUKLAMA CEYHAN (A.A)

25 Aralık 2010 16:00

-7 İLDEKİ ''GACO'' OPERASYONU: 28 TUTUKLAMA CEYHAN (A.A) - 25.12.2010 - Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığının koordinesinde 20 ilde çok sayıda hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen çeteye yönelik 7 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınlardan 28'i tutuklandı.  Çok sayıda ilde organize hırsızlık olaylarına karıştığı belirtilen ''Gaco'' adı verilen gruba yönelik Ankara, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Kayseri ve Mersin illerinde gözaltına alınan ve 13'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılan zanlılardan 70'i Ceyhan Adliyesine sevk edildi.  Zanlılardan 21'i savcılıkça serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 49 zanlıdan 28'i tutuklandı, 21'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığının koordinesinde, çok sayıda ilde organize hırsızlık olaylarına karıştığı belirtilen ''Gaco'' adı verilen gruba yönelik 7 ilde yaklaşık 600 polisin de katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 59'u kadın 83 kişi gözaltına alınmıştı.

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