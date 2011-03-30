-7 İLDE ZİRVE ARAMASI ANTALYA (A.A) - 30.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında incelenen Zirve Yayınevi cinayetine ilişkin Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şahin Filiz'in üniversite yerleşkesindeki lojmanında arama tamamlandı. Ekipler, Filiz'in üniversitedeki odasında arama çalışmasına başladı. Ergenekon soruşturması kapsamında polis ekiplerinin, Akdeniz Üniversitesi AÜ Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz'in lojmanında başlattığı arama çalışmaları sona erdi. Lojmandaki aramanın tamamlanmasının ardından Prof. Dr. Şahin Filiz evinden, polisler ve avukatı Serkan Ergül ile birlikte Edebiyat Fakültesi'ndeki çalışma odasına getirildi. Prof. Dr. Filiz, gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine aramaların tamamlanmasından sonra açıklama yapabileceğini söyledi. Bu arada, aramaların yapıldığı üniversite yerleşkesine bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri de geldi. -KONYA'DAKİ ARAMA TAMAMLANDI Selçuk Üniversitesi (SÜ) İlahiyat Fakültesinden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın'ın evinde yapılan arama tamamlandı. Alınan bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Prof. Dr. Mehmet Aydın'ın merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi'ndeki evinde yaklaşık 4 saat arama yaptı. Aramada bazı belgelere el konulduğu bildirildi. -PROF.DR. CÖHCE'NİN EVİ VE ÜNİVERSİTEDEKİ ODASI ARANIYOR Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Özel Yetkili Savcılığının talimatıyla, Zirve Yayınevi cinayetine ilişkin olarak bazı adreslerde arama yapıyor. Bu kapsamda, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Salim Cöhce'nin evinde ve fakültedeki ofisinde aramaların devam ettiği, aramalara Malatya adliyesindeki özel yetkili bir savcının da eşlik ettiği öğrenildi. -DİNLER TARİHİ DERNEĞİ'NDE DE ARAMA YAPILIYOR ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında incelenen Zirve Yayınevi cinayetine ilişkin olarak, evinde arama yapılan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Küçük'ün başkanı olduğu belirtilen Türkiye Dinler Tarihi Derneği'nde de arama yapıldığı bildirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında, Prof. Dr. Küçük'ün başkanı olduğu belirtilen Türkiye Dinler Tarihi Derneği'nin Necatibey Caddesinde bulunan adresinde arama başlattı. Öte yandan Prof. Dr. Küçük'ün Eryaman'daki evinde yapılan arama ise sürüyor. Aramaya, Küçük'ün oğlu ve avukatları da eşlik ediyor.