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7 İLDE SAHTE İÇKİ OPERASYONU ANTALYA (A.A)

03 Eylül 2010 22:01

-7 İLDE SAHTE İÇKİ OPERASYONU ANTALYA (A.A) - 03.09.2010 - Antalya Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 7 ilde düzenlediği operasyonda 85 bin şişe sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 13 kişi yakalandı. Antalya Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık beş ay önce Belek Turizm Merkezi'nde 300 şişe sahte içki ele geçirdi. Sahte içkilerin alındığı kişileri belirleyen jandarma, içkilerin üretim ve dağıtımını organize ettiği öne sürülen C.T'yi takibe aldı. Zanlının telefonlarını ve irtibatlarını da tespit eden jandarma, İstanbul, Bursa, İzmir, Adana, Mersin, Antalya ve Samsun'da çeşitli adreslere baskın yaptı. C.T'nin İzmir'deki evine de baskın yapan ekipler, zanlıyı evinde bulamayınca cep telefonu sinyallerini izlemeye aldı ve C.T'yi İzmir'de bir akaryakıt istasyonundan benzin alırken yakaladı. Jandarma farklı adreslere yaptığı operasyonlarda da sahte içkileri imal ettikleri ve dağıttıkları öne sürülen 12 kişiyi daha gözaltına alarak Antalya'ya getirdi. Zanlıların Bulgaristan'dan içki ithali için bandrol aldıkları, bu bandrolleri İzmir ve ilçelerinde imal ettikleri sahte cin, votka ve viski şişelerine yapıştırarak bayilere dağıttıkları öne sürüldü.

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