-7 İLDE RÜŞVET OPERASYONU DİYARBAKIR (A.A) - 17.05.2011 - Aralarında İstanbul'un da bulunduğu 7 ilde düzenlenen eş zamanlı rüşvet operasyonunda yerel ve yüksek yargı organlarında görülen davalarda sanıkların lehine karar çıkmasını sağlamaya çalıştıkları öne sürülen 27 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, ''Suç işleme amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, örgüt faaliyetleri kapsamında görevi kötüye kullanma rüşvet ve tehdit'' suçlarına ilişkin Diyarbakır başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Tekirdağ ve Van'da düzenlenen operasyonlarda, 27 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan kişilerin suç örgütünün yerel ve yüksek yargı organlarında, gerek rüşvet gerekse çeşitli illegal yollarla, uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı başta olmak üzere ağır cezalık dava dosyalarının sanıkların lehine karar çıkmasını veya halen tutuklu bulunan sanığın tahliye olmasını sağlamaya çalıştıkları belirtilen açıklamada, zanlıların bu yolla birçok dava dosyasının sanık lehine karar verilmesini sağlayarak sanık yakınlarından veya sanıktan yüksek miktarlarda para alarak haksız kazanç elde ettiği kaydedildi. Operasyonlarda 27 kişinin ev ve işyerinde yapılan aramalarda çok sayıda belge ele geçirildi.