7 ilde KCK operasyonu: 38 gözaltı

T24- PKK’nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK’ya yönelik 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 38 kişi gözaltına alındı. Bazı gazete ve ajanslar üzerine yoğunlaşan operasyonlarda Özgür Gündem ile DİHA ve ETHA Haber Ajansı bürolarında da arama yapıldı. Gözaltına alınanların birçoğununda gazeteciler olduğu öğrenildi.







İstanbul'un Küçükçekmece, Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinin yanı sıra Mersin, Diyarbakır, Van, Şırnak, Ankara ve İzmir’de PKK terör örgütünün şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.İstanbul'da Küçükçekmece, Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde gerçekleştirilen KCK’ya yönelik operasyonda 20'nin üzerinde kişi gözaltına alındı. Sabaha karşı eş zamanlı olarak baskın düzenlenen adreslerde gözaltına alınan şüpheliler, Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirildi.





CNNTürk'ün haberine göre, bu baskınlarda gözaltına alınan gazetecilerden bazılarının DİHA İstanbul Haber Müdürü Fatma Koçak, ETHA editörü Arzu Demir, Berxwedan Yaruk, Nahide Ermiş, Çağdaş Kaplan, Ömer Çelik, Çiğdem Aslan, Cihan Albay, Kenan Kırkaya, Semiha Alankuş, Sadık Topaloğlu, Zuhal Tekiner, Ertuş Bozkurt olduğu öğrenildi.





Van'da çadırda gözaltına alındı





Alınan bilgilere göre, Van'da da DİHA'nın büro olarak kullandığı çadıra da baskın yapıldı ve tüm hardisklere el kondu. DİHA muhabiri Evrim Kepenek ise görev yaptığı deprem bölgesindeki çadırda gözaltına alındı.





Birgün ve Vatan muhabirleri de var





Toplam 25 kişinin gözaltına alındığının öğrenildiği operasyonda Birgün gazetesi muhabiri Zeynep Kuray'ın ve Vatan gazetesi muhabiri Çağdaş Ulus'un da evi basıldı ve gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Adli Tıp Kurumu'ndaki sağlık kontrollerinin ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 04.00'da eş zamanlı operasyon başlatıldı. Diyarbakır'da merkez dört ilçede bulunan 10 noktada arama yapıldı. Aralarında bazı basın kuruluşlarının da bulunduğu adreslerde ise aramalar devam ediyor. 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.