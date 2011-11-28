-7 ilde kaçak akaryakıt operasyonu DİYARBAKIR (A.A) - 28.11.2011 - Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Kırıkkale, Şanlıurfa, Çorum ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 128 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği görevlilerince akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yaklaşık bir yıldır sürdürülen çalışmalar kapsamında Diyarbakır-Şanlıurfa karayolundaki 5 akaryakıt istasyonuna operasyon düzenlendiği belirtildi. İstasyonlarda toplam 128 bin 850 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiği bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi: ''Toplam değeri 5 bin lira olan 5 bin litre kaçak akaryakıt yapımında kullanılan yağ maddesi ele geçirilmiştir. 25 Kasım 2011 günü Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Kırıkkale, Şanlıurfa, Çorum ve Kocaeli illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda biri muvazzaf asker 26 şüpheli gözaltına alınmıştır. Operasyon kapsamında işlem yapılan akaryakıt istasyonlarında müşterilere kaçak akaryakıt satmak ve haksız kazanç elde etmek için kurulmuş özel düzenekler tespit edilmiştir. Bu düzeneklerin uzaktan kumanda üniteleriyle çalıştırıldığı, bu sayede kaçak akaryakıtın gizli tanklardan müşterilere yakıt veren pompalara sevk edildiği belirlenmiştir. Biri muvazzaf asker 26 şahıs hakkında TCK'nın 220. maddesi gereğince 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, örgütlü şekilde akaryakıt kaçakçılığı yapma ve 5015 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından yasal işlem yapılmıştır.''