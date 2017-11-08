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7 ilde 'FETÖ' operasyonu; 9 asker gözaltına alındı

Bugün Konya merkezli Ankara, Antalya, Buldur, İstanbul ve Tunceli de daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi

08 Kasım 2017 03:14

Konya merkezli 7 ilde 'FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında yapılan operasyonda 9 asker gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darge girişiminin ardında 'FETÖ'ye yönelik  başlatılan soruştuma kapsamında gözaltına alınan askerlerin ifadesi doğrultusunda örgüt üyesi olduğu ileri sürülen 1'i subay, 11'i astsubay olmak 12 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine jandarma tarafından bugün Konya merkezli Ankara, Antalya, Buldur, İstanbul ve Tunceli de daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 9 asker gözaltına alınırken, 3 askerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Soruşturma sürüyor.  

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