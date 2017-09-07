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7 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN merkezli 7 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 32 kişi gözaltına alındı

07 Eylül 2017 17:25

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN merkezli 7 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen kişilere yönelik Adıyaman, Ankara, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep ve Nevşehir\'de 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen polis müdürlerinin de bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Adıyaman\'a getirilirken, operasyonda evlerinde bulunamayan 8 kişiyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

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