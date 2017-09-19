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7 ilde 'FETÖ' operasyonu; 10 gözaltı

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor

19 Eylül 2017 02:42

Polis ekipleri, İstanbul merkezli 7 ilde yaptığı operasyonlarda 10 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttüğü bir 'FETÖ' soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan Türkiye Yüksek Tahsil Gençliği Öğrenim ve İhtisas Vakfı yönetiminde bulunan 26 kişiyi yakalamaya yönelik 7 ilde çalışma başlattı.

10 şüphelinin yurtdışında olduğu belirlenen operasyon kapsamında 6 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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