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 7 İLDE FETÖ OPERASYONU: 10 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA  İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

18 Eylül 2017 19:04

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA 
İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. 
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttüğü bir FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan Türkiye Yüksek Tahsil Gençliği Öğrenim ve İhtisas Vakfı yönetiminde bulunan 26 kişiyi yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri, İstanbul merkezli 7 ilde yaptığı operasyonlarda 10 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. 10 şüphelinin yurtdışında olduğu belirlenen operasyon kapsamında 6 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli, Vatan Caddesi\'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
 

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