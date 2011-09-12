T24 LogoT24 Logo
Gündem

7 ilde eş zamanlı operasyon ANKARA (A.A)

12 Eylül 2011 17:39

-7 ilde eş zamanlı operasyon ANKARA (A.A) - 12.09.2011 - Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, çıkar amaçlı suç örgütü kurduğu gerekçesiyle 36 kişi gözaltına alındı.  Operasyonda, çıkar amaçlı suç örgütü kurarak, yağma, kamu kurum ve kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişilerinin aracı olarak kullanılması suretiyle ''nitelikli dolandırıcılık, yaralama, tehdit, mala zarar verme, üniversitelerde öğrenim gören bazı öğrencilerin eğitim ve öğretim haklarını engelleme, öğrencilere baskı kurma, darp, tehdit, üniversitelerde düzenlenen faaliyetlerden haksız gelir elde etme, çek ve senet tahsilatı yapma'' gibi suçları işledikleri gerekçesiyle 36 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 7 kurusıkı, samuray kılıcı, el telsizi, yakın mesafe kulak içi dinleme cihazı, göz yaşartıcı sprey, çok sayıda senet ele geçirildi. İncelenmek üzere, 19 bilgisayar kasası ile 18 dizüstü bilgisayar, flaş bellekler, hafıza kartlarına el konuldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24