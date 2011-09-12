-7 ilde eş zamanlı operasyon ANKARA (A.A) - 12.09.2011 - Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, çıkar amaçlı suç örgütü kurduğu gerekçesiyle 36 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, çıkar amaçlı suç örgütü kurarak, yağma, kamu kurum ve kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişilerinin aracı olarak kullanılması suretiyle ''nitelikli dolandırıcılık, yaralama, tehdit, mala zarar verme, üniversitelerde öğrenim gören bazı öğrencilerin eğitim ve öğretim haklarını engelleme, öğrencilere baskı kurma, darp, tehdit, üniversitelerde düzenlenen faaliyetlerden haksız gelir elde etme, çek ve senet tahsilatı yapma'' gibi suçları işledikleri gerekçesiyle 36 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 7 kurusıkı, samuray kılıcı, el telsizi, yakın mesafe kulak içi dinleme cihazı, göz yaşartıcı sprey, çok sayıda senet ele geçirildi. İncelenmek üzere, 19 bilgisayar kasası ile 18 dizüstü bilgisayar, flaş bellekler, hafıza kartlarına el konuldu.