T24 LogoT24 Logo
Gündem

7 ilde dolandırıcılık operasyonu: 23 gözaltı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ merkezli 7 ilde sahte çek karşılığında çiftçilerden tarım ürünleri ve canlı hayvan satın aldıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 23 kişi gözaltına alındı

03 Ekim 2017 17:56

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ merkezli 7 ilde sahte çek karşılığında çiftçilerden tarım ürünleri ve canlı hayvan satın aldıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, yaptıkları 5 aylık teknik ve fiziki takipte, bir şebekenin gittikleri köylerde sahte çek kullanarak, yüklü miktarda yumurta, tarım ürünleri ve canlı hayvan aldıklarını belirledi. Yapılan çalışmada şüphelilerin adresleri de tespit edilerek, Tekirdağ, Edirne, Düzce, İstanbul, Mersin, Bolu ve İzmir\'de eş zamanlı yapılan operasyonlarda, M.D., A.K., M.Ş., Ö.Ö., Ö.Ş., N.K., K.K., C.Ş., H.K., A.Y., M.Ö., İ.S., H.K., K.D., V.Z., C.Ç., B.I.T., M.D., K.A., A.K., H.Ö., S.B. ve R.Y. adlı şahıslar gözaltına alındı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ruhan YALÇINTEKİRDAĞ DHA TEKİRDAĞTekirdağ Emniyet Müdürlüğü AsayişMüdürlüğüYapılanTekirdağ Edirne DüzceMersin BoluTekirdağ Emniyet Müdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24