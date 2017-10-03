7 ilde dolandırıcılık operasyonu: 23 gözaltı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ merkezli 7 ilde sahte çek karşılığında çiftçilerden tarım ürünleri ve canlı hayvan satın aldıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, yaptıkları 5 aylık teknik ve fiziki takipte, bir şebekenin gittikleri köylerde sahte çek kullanarak, yüklü miktarda yumurta, tarım ürünleri ve canlı hayvan aldıklarını belirledi. Yapılan çalışmada şüphelilerin adresleri de tespit edilerek, Tekirdağ, Edirne, Düzce, İstanbul, Mersin, Bolu ve İzmir\'de eş zamanlı yapılan operasyonlarda, M.D., A.K., M.Ş., Ö.Ö., Ö.Ş., N.K., K.K., C.Ş., H.K., A.Y., M.Ö., İ.S., H.K., K.D., V.Z., C.Ç., B.I.T., M.D., K.A., A.K., H.Ö., S.B. ve R.Y. adlı şahıslar gözaltına alındı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.