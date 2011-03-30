-7 İLDE ARAMA ANKARA (A.A) - 30.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında incelenen Zirve Yayınevi cinayetine ilişkin olarak, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Küçük'ün evinde arama yapılıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında sabah saatlerinde, Küçük'ün Eryaman'daki evinde arama başlattı. Prof. Dr. Abdurrahman Küçük hakkında tutuklama kararının olmadığı sadece arama kararı bulunduğu öğrenildi. Öte yandan ilahiyatçı profesör Şahin Filiz'e ait adreste de arama yapıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında, İstanbul, Ankara, Malatya, Antalya, Konya, Trabzon ve Adana'da aramalar yapılıyor.