7 ilde 9 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı

TOKAT, (DHA) - TOKAT’taki FETÖ/PDY’nin \'mahrem hakim- savcı çalışma evleri\'ne yönelik soruşturma kapsamında, 7 ilde 9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY’nin \'mahrem hakim- savcı çalışma evleri\'ne yönelik soruşturma kapsamında, yeni gözaltı kararları verildi. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Afyonkarahisar, Erzurum ve Manisa\'da 7 avukat ve meslekten ihraç edilen 2 hakim olmak üzere 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.