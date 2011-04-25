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7 İLDE "OTO FARESİ" OPERASYONU GAZİANTEP (A.A)

25 Nisan 2011 16:57

-7 İLDE "OTO FARESİ" OPERASYONU GAZİANTEP (A.A) - 25.04.2011 - Aralarında Gaziantep'in de bulunduğu 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli illerden çaldıkları kamyonları sahte plaka ve ruhsat düzenleyerek ucuza sattığı belirlenen 16 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından, çeşitli illerden çaldığı kamyonları sahte plaka ve ruhsat düzenleyerek ucuza sattığı belirlenen suç örgütüne yönelik olarak Gaziantep, Mersin, Manisa, Şırnak, Kocaeli, İstanbul ve Karabük'te eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında çete liderinin de bulunduğu 16 zanlı yakalandı. Zanlıların ev ve iş yerleri ile gösterdiği yerlerde yapılan aramada, çeşitli markalarda 8 kamyon, çeşitli illerdeki araçlardan çalınan çok sayıda gerçek ve sahte plaka, 14 mermi, hırsızlıkta kullanıldığı belirlenen 6 cep telefonu ile sim kartları ele geçirildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılar S.A.K, M.S, K.K, S.K, M.Y, H.Ö, H.S, Z.Y, C.A, H.İ.A, M.A, R.T, Y.K, İ.M, K.A. ve Y.Y'nin sorgusunun sürdürüldüğü bildirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 16 zanlının ''suç işlemek için örgüt kurma, örgüte liderlik yapma, üye olma, örgüt faaliyetleri kapsamında otomobil çalma ve çaldırma, sahte plakayla belge düzenleme ve çalıntı araçlardan haksız kazanç elde etme'' suçlamalarıyla adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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